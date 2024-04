Producenci chcieliby zapewne, żeby liczba aut trafiających na szroty z roku na rok rosła, a życie samochodów się skracało. Jednak Polacy najwyraźniej wyznają zasadę "zero waste" i raczej naprawiają swoje wysłużone pojazdy, niż się ich pozbywają w stacjach demontażu. Rok 2023 był kolejnym z rzędu, w którym liczba złomowanych aut spadała.

REKLAMA

Złomujemy mniej, ale za to rośnie szara strefa

Zestawienie przygotowane przez Samar pokazuje, że od momentu wybuchu pandemii liczba aut trafiających do stacji demontażu systematycznie spada. Z raportu wynika, że w 2023 roku do stacji demontażu trafiło ponad 389,5 tys. samochodów osobowych. To o blisko 8 proc. mniej niż rok wcześniej. Co ciekawe, to też najniższy wynik na przestrzeni ostatnich sześciu lat. W czym można upatrywać przyczyn takiego stanu rzeczy? Najprawdopodobniej chodzi o szybki wzrost cen nowych aut, który od czasów pandemii nabiera tempa.

Bardziej jednak niepokojące jest inne zjawisko, o którym w wywiadzie z Samarem mówił Adam Małyszko, prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów FORS. Chodzi o tzw. szarą strefę, w której rozbiera się na części coraz więcej aut. Małyszko szacuje, że przez ostanie 25 lat w nielegalny sposób mogło być zdemontowanych ok. 15 milionów pojazdów.

Jakie roczniki najczęściej kończyły swój żywot?

Oczywiście nie ma danych, jakie auta i w jakim wieku trafiają na nielegalne szroty. Jednak dokładnie wiadomo, które modele kończą swoje życie w legalnych punktach kasacji pojazdów. W ubiegłym roku najpopularniejszymi rocznikami na złomowiskach były 1999 i 2000. Co ciekawe, pojawiło się tam także dużo aut z rocznika 2005 (17 198 sztuk).

Złomowanie aut w Polsce w 2023 r. Opel na czele

Analizując dane z bazy CEPiK, Polacy najczęściej rezygnują z dalszej naprawy opli. To właśnie pojazdy tej marki najczęściej lądowały na szrocie w ubiegłym roku. Z powodu demontażu wyrejestrowano w 2023 roku łącznie 56 057 opli. Porównywalnie często złomowane były także volkswageny. Z powodu demontażu wyrejestrowanych zostało łącznie 52 600 szt. Tuż za nim, z wynikiem niższym o ponad 15 tys. sztuk, uplasowało się renault. W jego przypadku wyrejestrowano 37 210 egzemplarzy.

TOP 10 najczęściej demontowanych marek w Polsce w 2023 roku:

Opel - 56 057 szt. Volkswagen - 52 600 szt. Renault - 37 210 szt. Fiat - 36 130 szt. Ford - 34 258 szt. Audi - 20 167 szt. Peugeot - 20 047 szt. Skoda - 15 259 szt. SEAT - 13 936 szt. Citroen - 12 918 szt.

Złomowanie aut w Polsce w 2023 roku. Najpopularniejsze modele – tu też liderem Opel

W statystykach z podziałem na modele także króluje Opel z modelem Astra. Trzeba jednak tu usprawiedliwić niemiecką markę. W Polsce Astra pierwszej i drugiej generacji (które notabene produkowano w Gliwicach) były swego czasu bardzo popularnymi modelami na polskich drogach. Dziś żywot obu dobiega już końca, głównie ze względu na poważne problemy z korozją i znikomą wartość rynkową. Na drugim miejscu znalazł się z kolei Volkswagen Golf, a na trzecim Volkswagen Passat, czyli kolejne polskie hity rynkowe.

TOP 10 najczęściej złomowanych modeli w 2023 roku:

Opel Astra 22 804 szt. Volkswagen Golf 18 352 szt. Volkswagen Passat 15 120 szt. Ford Focus 14 419 szt. Opel Corsa 12 619 szt. Fiat Seicento 11 935 szt. Volkswagen Polo 10 434 szt. Opel Vectra 9998 szt. Fiat Punto 9849 szt. Renault Scenic 9809 szt.