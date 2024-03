Wiemy, gdzie kierowcy będą tracić prawo jazdy w te święta. Kluczowy znak D-42

Nadmierna prędkość w dalszym ciągu stanowi poważny problem na naszych drogach. To jedna z głównych przyczyn śmiertelnych wypadków, dlatego ze zbyt szybko jeżdżącymi kierowcami trzeba skutecznie walczyć. Stąd nowy taryfikator mandatów, fotoradary, grupy Speed, odcinkowe pomiary prędkości i akcje policji. W Wielkanoc również możemy się spodziewać, że policja będzie kontrolować kierowców w wielu miejscach. Będą to oczywiście nie tylko kontrole prędkości, ale także trzeźwości. Długie weekendy to okazja do spotkań ze znajomymi i rodziną, ale kierowca zawsze musi zachowywać się odpowiedzialnie.

Policjanci na pewno ustawią się za znakiem D-42

Pośpiech na drodze jest zawsze złym doradcą, a wielu Polaków odkłada wyjazd na ostatnią chwilę. Potem w nerwach, bez odpoczynku pędzą do celu, często łamiąc ograniczenie prędkości. Nie warto. Głównym celem za kierownicą powinno być bezpieczne dotarcie do celu. Dlatego lepiej ruszyć trochę wcześniej i jechać spokojnie. Zwłaszcza, że jadąc za szybko i nerwowo stwarzamy zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też najbliższych w samochodzie, a także innych użytkowników dróg.

Dlatego policjanci bardzo często kontrolują prędkość w terenie zabudowanym. Często ustawiają się w niewielkiej odległości od znaku D-42, który informuje o początku obszaru zabudowanego. Jest tu większe prawdopodobieństwo, że przy drodze będą się znajdować piesi i rowerzyści, łatwo może więc dojść do tragedii. Dlatego w obszarze zabudowanym jeździmy wolniej (zwykle 50 km/h), a policja zwraca szczególną uwagę na łamanie przepisów.

W walce z piratami drogowymi bardzo skuteczny jest przepis, który sprawia, że za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h kierowca traci z automatu prawo jazdy. To dotkliwa kara, która działa na wyobraźnię. Niestety jest też bardzo często używana. Mimo kampanii edukacyjnych policyjne strony pełne są komunikatów o kierowcach, którzy właśnie z tego powodu stracili prawo jazdy.

Mandaty za prędkość w 2024 r. Po tę rozpiskę sięgnie policjant:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny,

o 11–15 km/h – 100 zł i 2 punkty karne,

o 16–20 km/h – 200 zł i 3 punkty karne,

o 21–25 km/h – 300 zł i 5 punktów karnych,

o 26–30 km/h – 400 zł i 7 punktów karnych,

o 31–40 km/h – 800 zł i 9 punktów karnych,

o 41–50 km/h – 1000 zł i 11 punktów karnych,

o 51–60 km/h – 1500 zł i 13 punktów karnych,

o 61–70 km/h – 2000 zł i 14 punktów karnych,

o 71 km/h i więcej – 2500 zł i 15 punktów karnych.

To standardowy taryfikator mandatów i to z niego skorzysta policjant, jeśli złapie was na łamaniu ograniczeń prędkości. Dla piratów drogowych recydywistów przewidziano drugą rozpiskę. W tym przypadku podwajają się kary w złotówkach. Punkty karne pozostają bez zmian:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – recydywa 1600 zł

o 41–50 km/h – recydywa 2000 zł

o 51–60 km/h – recydywa 3000 z

o 61–70 km/h – recydywa 4000 zł

o 71 km/h i więcej – recydywa 5000 zł

Już we wtorek po Wielkanocy policja będzie podsumowywać długi weekend, a my mamy nadzieję, że statystyki będą lepsze niż w ubiegłych latach. Co roku ze świąt do domów nie wraca około 20 Polaków, a ranni liczeni są w setkach. Nie ignorujmy nigdy przepisów i dbajmy o siebie nawzajem. Szaleńcza jazda rzadko rzeczywiście przekłada się na sprawne dotarcie do celu. Prędzej dojedziecie zmęczeni, zestresowani i poirytowani. Jeśli kogoś do bezpiecznej jazdy nie motywuje zdrowy rozsądek, to może zmotywują kary, jakie mają policjanci.