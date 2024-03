Nowy most połączył Małopolskę ze Śląskiem. To początek kolejnych inwestycji

Konstrukcja mostu nad Wisłą, budowanego w ramach obwodnicy Oświęcimia, połączyła oba brzegi rzeki. Przeprawa ma 432 m (dla jezdni lewej) oraz 420 m (dla jezdni prawej) długości i leży na terenie gmin Bojszowy w województwie śląskim i Oświęcim w Małopolsce. W najbliższych tygodniach planujemy połączenie segmentów drugiego mostu powstającego nad Sołą

- chwali się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w swoim najnowszym komunikacie. To kolejny krok milowy w tej inwestycji. Obwodnica Oświęcimia ma być zupełnie nową drogą o długości ponad dziewięciu kilometrów.

REKLAMA

Obwodnica Oświęcimia - garść szczegółów

Ponad dziewięciokilometrowa obwodnica Oświęcimia będzie prowadzić od węzła Oświęcim na powstającej drodze ekspresowej S1 do okolic skrzyżowania ul. Zatorskiej i Grojeckiej. Trasa ominie od południa miasto, zapewniając szybkie i bezpieczne połączenie z drogą ekspresową Mysłowice – Bielsko-Biała, a dzięki temu również z autostradą A4.

Będzie to wygodna droga z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Mieszkańcy miasta mogą śledzić postępy prac już od listopada 2022 r. Wykonawca określa zaawansowanie prac na 54 proc. To już całkiem sporo. Kiedy obwodnica ma być w pełni gotowa? Drogowcy celują w drugą połowę roku 2025 r. Został więc lekko ponad rok. Z pół miliarda, jakie potrzebne były na budowę 164,4 miliona pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

To nie jedyny most, jaki ma powstać

Drogowcy będą teraz wykańczać most, który możecie obejrzeć w naszej galerii. Jeśli lubicie drogowe konstrukcje, to polecamy, fajnie jest obejrzeć most w stanie surowym, a potem porównać go z gotowym. Co ważne, to nie jedyny most, jaki tam powstanie. GDDKiA informuje, że druga przeprawa jest budowana nad Sołą. Jest dłuższa, ma 463 m, i powstaje w dwóch technologiach. Część przebiegająca bezpośrednio nad ziemią, m.in. nad ul. Legionów oraz stawem Kamieniec, powstała z gotowych, prefabrykowanych belek.

Główna część obiektu, przechodząca nad Sołą, została zbudowana techniką nawisową. W tej metodzie wykorzystuje się tzw. wózki. Deskowanie przyszłego segmentu mostu jest podwieszone do specjalnego wózka zamontowanego na już istniejącej części mostu. Cała ta konstrukcja „wisi" na budowanym obiekcie, stąd nazwa techniki