Zapali się zielone światło i zawrócisz? Oj, będzie mandat. Policjant może naliczyć dwa

Skrzyżowania z sygnalizatorami, które umożliwiają bezkolizyjny zakręt są wyjątkowo wygodne dla kierowców. Zwłaszcza te, które pozwalają nam skręcić w lewo lub zawrócić. Kierowca nie musi wtedy przejmować się, gdzie ustawić się na skrzyżowaniu ani upewniać się, czy może wykonać manewr bezpiecznie, ponieważ z naprzeciwka nie będą jechać żadne samochody. Sygnalizator S3 nakazuje jednak kierowcy konkretny kierunek jazdy, nie można do jego wskazań podchodzić wybiórczo.

Zielona strzałka w lewo - kiedy można zawrócić?

To bardzo proste, choć wielu kierowców lubi udawać, że zapomina o tym przepisie. Dlaczego to robią? Czasem, bo rzeczywiście nie znają przepisów, ale zwykle dlatego, że tak jest szybciej, a zawracanie jest prostsze niż w klasycznym miejscu. Jak powinno się jednak korzystać z sygnalizatora S3? - Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami) - mówi par. 97 ust.1 rozporządzenia ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, a więc:.

Jeśli ma tylko strzałkę w lewo, to kiedy zapali się zielone, kierowca może tylko i wyłączenie skręcić w lewo. Zawracanie jest zakazane i można za nie dostać mandat.

Żeby móc zawrócić na strzałce w lewo, musi mieć ona jeszcze strzałkę w dół, która pozwala nam na taki manewr.

Dlaczego nie wolno zawracać na pasie z sygnalizatorem, jaki widzicie na otwierającym zdjęciu? Ma on zapewniać bezkolizyjny manewr, a jeśli jest tylko strzałka w lewo, to oznacza, że zawracanie nie będzie bezkolizyjne, a my możemy spowodować poważne zagrożenie na drodze. Podczas manewru możemy natknąć się na innych użytkowników drogi. Np. pieszych na przejściu albo samochody, które z naprzeciwka skręcają w prawo. Ani piesi, ani kierowcy nie spodziewają się, że ktoś zawróci, a to może doprowadzić do groźnej sytuacji. Winny niej będzie kierowca, który nielegalnie zawraca,

Mandat za ignorowanie sygnalizatora S3

Kierowcy, który zawróci na zielonej strzałce w lewo grozi konkretny mandat i nie jest to mandat widmo. Policjanci rzeczywiście je wystawiają, temperując zapędy kierujących do naginania przepisów. Mandat wynosi 250 złotych i pięć punktów karnych. To jednak nie jedyna kara, jaką może wymierzyć policjant.

W przypadku uznania wykroczenia za spowodowanie zagrożenia kierowca na początek dostanie 1000 zł mandatu i 6 punktów karnych. Do wykroczenia dopisać można też kwotę mandatu za wykroczenie stanowiące powód spowodowania zagrożenia. Czyli grzywna wzrośnie o dodatkowe 250 zł. W sumie zatem 1250 zł i 6 punktów karnych.