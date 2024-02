Rolnicy zablokują całą Warszawę. Znamy godzinę i trasę Gwieździstego Marszu

Protesty rolników w Polsce trwają już od dłuższego czasu. Jeszcze kilkanaście dni temu większość z nich zaczynały się w samo południe i trwały dwie godziny. To był jednak tylko przedsmak. Teraz rolnicy blokują kluczowe drogi w całym kraju na długie godziny, doprowadzając do prawdziwego paraliżu. Protesty eskalują z każdym dniem, czego najlepszym przykładem będzie wtorek 27 lutego. Wtedy protestujący mają zablokować stolicę.

Protest rolników w Warszawie - gdzie i kiedy

W poprzednich dniach i tygodniach rolnicy blokowali wiele największych miast w kraju, a teraz przyszła kolej na samą stolice. Warszawiacy największych utrudnień muszą się spodziewać 27 lutego. Marsz ma się rozpocząć o godzinie 11. Zbiórka protestujących będzie miała miejsce pod Pałacem Kultury. O 11 rolnicy ruszą następującymi ulicami:

Emilii Plater,

Aleje Jerozolimskie

rondo de Gaulle'a

Nowy Świat

Plac Trzech Krzyży

Wiejska (tu znajduje się Sejm)

Piękna

Aleje Ujazdowskie (a tu swoją siedzibę ma premier)

Protest rolników w Warszawie - utrudnienia

To oznacza, że możemy spodziewać się kompletnego paraliżu centrum miasta. Pamiętajcie jednak, że rolnicy muszą do Warszawy dotrzeć, a później się z niej wydostać. Protestujący będą zmierzać do miasta wszystkimi drogami ze wszystkich stron, dlatego możemy spodziewać się poważnych utrudnień przez cały dzień. Poza centrum na pewno zapchane będą wylotówki z miasta.

Dlatego najlepiej tego dnia zostawić samochód w domu i unikać jazdy, jeśli mieszkacie w Warszawie lub jej okolicach. O ile to oczywiście możliwe. Ostatnio doświadczyliśmy protestów na własnej skórze. Redaktor Tomasz wracał do Siedlec ponad trzy godziny. Jak zawsze w takich sytuacjach, najskuteczniejszym sposobem przemieszczania się po mieście tak naprawdę jest tylko metro. Dwie podziemne linie są odporne na protesty, marsze i biegi, które paraliżują miasto. Autobusy i tramwaje również mogą zostać zablokowane.

Wielki protest rolników - powód, dlaczego

Dlaczego polscy rolnicy wyjadą na drogi? Nie zgadzają się ze sposobem, w jaki funkcjonuje wymiana handlowa artykułów rolno-spożywczych między Wspólnotą a Ukrainą, a także nie zgadzają się z założeniami Zielonego Ładu. Eskaluje nie tylko sama skala protestów, ale również emocje związane z tą pierwszą kwestią. Polskie media obiegają obrazki z granicy z przeróżnymi transparentami oraz incydentami z wysypywaniem ukraińskiego zboża na drogi. Sprawa jest tak paląca, że zaangażowali się w nią najważniejsi politycy po obu stronach, a atmosfera na linii Polska-Ukraina jest gorąca.

Co ciekawe, niezadowolenie rolników to problem w całej Europie. W 2024 r. najgłośniej jest o drogowym paraliżu Niemiec, ale rolnicy protestują także m.in. we Francji, Rumunii i wielu innych europejskich krajach. Wszędzie wątpliwości budzi tzw. Zielony Ład i nowe, zdaniem rolników niesprawiedliwe, przepisy.