Aż 565 wypadków. Tyle odnotowano w 2023 r. na sieci kolejowej w Polsce. Wśród nich aż 189 doszło na przejazdach kolejowo-drogowych. Znana jest także liczba ofiar śmiertelnych. Śmierć poniosło aż 40 osób. To o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Niestety to nie koniec smutnych statystyk z Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).

Ignacy Góra, prezes UTK przekazał więcej smutnych wiadomości podczas Forum Bezpieczeństwa Kolejowego. Okazało się, że w zeszłym roku w niechlubnych statystykach wyróżniły się przejazdy kolejowo-drogowe kategorii D. Po czym je poznać? To najsłabiej chronione miejsca, w których stosuje się tylko charakterystyczny krzyż św. Andrzeja oraz znak STOP (autorzy raportu zastrzegają, że znak nie zawsze jest umieszczony przy drodze). To właśnie na przejazdach kat. D przybyło groźnych zdarzeń. Odnotowano ich aż o niemal 20 proc. więcej (ze 101 w 2022 r. do 121 w 2023 r.).

Pilna poprawa. Duże zakupy

"Ta sytuacja wymaga pilnej poprawy. Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych to wciąż jedne z najczęściej występujących zdarzeń w systemie kolejowym. Są one zagrożeniem nie tylko dla kierowców i pieszych, ale także dla maszynistów, obsługi pociągu i pasażerów. W ostatnich latach ponad 30 maszynistów odniosło obrażenia w wypadkach na przejazdach kolejowo-drogowych. Dlatego wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi dążymy do tego, aby przynajmniej na 500 przejazdach kolejowo-drogowych kat. D w Polsce wdrożyć nowoczesne systemy monitorujące i automatycznie rejestrujące niebezpieczne zachowanie kierowców"– powiedział podczas Forum Bezpieczeństwa Kolejowego Ignacy Góra, Prezes UTK.

Czy nowe systemy nadzoru będą skutecznie dyscyplinować kierowców? Zapewne tak, gdyż wybrane zostaną włączone do systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Według danych CANARD w miejscach kontroli (fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości) znacząco spadła liczba wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych (nawet aż o 97 proc. mniej ofiar). Pierwszy zestaw kamer rejestrujących przejazd na czerwonym świetle (w komplecie są trzy kamery i rejestrator z funkcją analizy danych w czasie rzeczywistym) na przejeździe kolejowym uruchomiono w połowie 2023 r. w Leśnicy k. Wrocławia (DK94), a kolejne we Wrocławiu, Rembertowie i Radomsku. A to jeszcze nie koniec.

