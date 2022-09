Kiedy nie wolno wjechać na przejazd kolejowy? Są trzy takie przypadki

Kolejne porady związane z polskimi przepisami obowiązującymi na drogach, znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

W roku 2021 doszło do 216 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. To oznacza, że liczba zdarzeń wzrosła o 47 (czyli prawie jedną trzecią!) w stosunku do roku 2020. I widząc tak tragiczne statystyki, postanowiliśmy przypomnieć kierowcom jeszcze raz zasady poruszania się po przejazdach. Tym razem wspomnimy o trzech przypadkach, w których kierującego pod żadnym pozorem na tory wjechać nie można.

Kiedy nie wolno wjechać na przejazd kolejowy?

Kierujący musi powstrzymać się od wjazdu na przejazd kolejowy przede wszystkim wtedy, gdy:

opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone. jeżeli sygnalizator ustawiony przed przejazdem wyświetla sygnał czerwony, czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone. po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Złamanie którejś z powyższych zasad oznacza poważne wykroczenie. Poważne, bo kwalifikujące się do pojęcia drogowej recydywy, ale też i... wysokiego mandatu. Za błędy popełnione na przejeździe kolejowym policjant może wypisać nawet 2000 zł grzywny (4 tys. zł w przypadku recydywy drogowej). Od 17 września 2022 roku wykroczenie jest też obwarowane 15-punktową karą. Taką właśnie ilość punktów policjant dopisze do konta kierującego w Centralnej Ewidencji Kierowców.

Zasady przejeżdżania przez przejazd kolejowym

Jakie jeszcze zasady obowiązują na przejazdach kolejowych? Kierowca powinien pamiętać o tym, że przejeżdżając przez przejazd jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. To po pierwsze. Po drugie przed wjechaniem na tory trzeba się upewnić czy nie zbliża się pojazd szynowy. Formą upewnienia się może być np. zatrzymanie przed przejazdem. Jest aktualne zwłaszcza w sytuacji, w której przed przejazdem stoi znak B-20 "Stop".

Na przejeździe kolejowym zabronione jest objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór, wyprzedzanie pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim, omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.