Kobieta tankowała, a samochód wybuchł. Trafiła do aresztu, ale nie za eksplozję

Historia wydaje się typowa. Stary Focus w wersji sedan podróżuje drogami Argentyny. Jedzie z miejscowości Oran do Salta. To daje jakieś 270 km. Podczas przejazdu w Fordzie zaczyna jednak brakować paliwa. Kierująca zjeżdża zatem na stację benzynową i podłącza auto do dystrybutora z gazem CNG.

Samochód podczas tankowania wybuchł. Gaz CNG rozerwał go na strzępy

Zaledwie chwilę po rozpoczęciu tankowania, dochodzi do wybuchu. Ten dosłownie rozsadza auto. Tylna część karoserii i większość kabiny pasażerskiej Forda przestaje istnieć. Wygląda jak po ataku drapieżnika. Wybuch zarejestrowany przez monitoring na stacji wygląda majestatycznie, ale i groźnie. Mrozi też krew w żyłach. I to dosłownie.

Nagranie mrozi krew w żyłach? No to musicie poznać też jego tło. Bo Fucusem pierwszej generacji podróżowała kobieta wraz z trójką dzieci. Na szczęście podczas tankowania zbiornika gazem CNG, kierująca zastosowała się do argentyńskich przepisów. Wraz z pasażerami opuściła kabinę pojazdu. To uratowało im życie. Choć nie sprawiło, że zdarzenie nie zakończyło się obrażeniami ciała. Ranny został jeden mężczyzna i jedno dziecko. Całe szczęście niegroźnie.

Kierująca po wybuchu została aresztowana. W aucie były narkotyki

Strach, emocje, adrenalina. To emocje, które dobrze opisują to zdarzenie. Choć adrenalina utrzymała się w organizmie kierującej na dłużej. Na miejsce zdarzenia zostali wezwani policjanci. I z miejsca... aresztowali kobietę. Wybuch był tu jedynie powodem pośrednim. W jego czasie spod samochodu wypadły bowiem paczki z kokainą. Kobieta najprawdopodobniej ją przemycała. Za to właśnie została aresztowana. Powiem więcej, prawdopodobnie naruszenie konstrukcji zbiornika CNG podczas chowania narkotyków, zadecydowało o eksplozji.

Po wybuchu policjanci ocenili, że w aucie mogło się znajdować nawet 20 kg narkotyków. To szacunkowa wartość, bo paczki zostały rozerwane. Faktyczna ilość kokainy mogła być zatem większa. Oczywiście kobieta zaprzecza oskarżeniom. Twierdzi, że narkotyki, jak też i samochód, wcale do niej nie należały. A pikanterii sprawie dodaje fakt, że kierująca okazała się być policjantką z Buenos Aires.

Czego uczy nas wybuch gazu w tankowanym na stacji Focusie?

Kierująca Fordem jechała w stronę miejscowości Salta. To rejon przygraniczny. Jest zatem podejrzenie, że auto z ukrytymi narkotykami zostało przeznaczone na eksport z Argentyny. Dla kierującej i przemytników sytuacja powinna stanowić nauczkę. Nawet przy najlepiej opracowanym planie, kolejne cegiełki mogą się posypać w najmniej oczekiwanym momencie. Z polskiego punktu widzenia nauczka jest jednak inna. Ta sytuacja pokazuje, jak niebezpieczne mogą być nieautoryzowane modyfikacje instalacji gazowej w samochodzie. Poza tym tankując gaz, naprawdę lepiej jest wysiąść z auta. Tak na wszelki wypadek.