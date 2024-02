12-latka potrącona na przejściu dla pieszych w Łukowie. Kierowca tłumaczył, że oślepiło go słońce

Do groźnej sytuacji na przejściu dla pieszych doszło we wtorek 30 stycznia w Łukowie na ulicy 11 Listopada (woj. lubelskie). Kierujący autem marki Audi wyjeżdżając z osiedlowej uliczki nie zachował ostrożności podczas wykonywania manewru skrętu w prawo i doprowadził do potrącenia dziewczynki przechodzącej przez oznakowane przejście. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu. O niebezpiecznych zdarzeniach na drogach więcej piszemy na Gazeta.pl.

REKLAMA

Potrącona 12-latka nie doznała groźnych urazów

Na miejscu pojawili się zaalarmowani policjanci, a także załoga pogotowia ratunkowego. Uderzona 12-latka została odwieziona karetką do szpitala. Przeprowadzone badania wykazały, że urazy jakich doznała pokrzywdzona nie są groźne.

Audi prowadził 45-letni łukowianin, który był trzeźwy. Mężczyzna tłumaczył mundurowym, że oślepiło go słońce i nie zauważył dziewczynki na pasach. Jak czytamy w komunikacie prasowym, szczegóły i dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśni wszczęte postępowanie.

Zobacz wideo Potrącenie dziewczynki na przejściu dla pieszych w Łukowie

Zachowanie szczególnej ostrożności to podstawa

Wspólnym obowiązkiem zarówno pieszych, jak i kierowców, jest zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejścia dla pieszych. Pieszy nie może wchodzić na przejście dla pieszych bezpośrednio przed jadący pojazd. Natomiast kierowca pojazdu zbliżając się do obszaru z zebrą, powinien dostosować prędkość do warunków na drodze i jechać tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu lub na nie wchodzącego. Powinien także zwiększyć uwagę i być gotowym na odpowiednio szybką reakcję.