W sobotę 13 stycznia w Wodzisławiu Śląskim doszło do potwornej tragedii na drodze. Rozpędzone Audi A4 uderzyło w kompaktowego vana i dachowało. Osobówką jechało pięć młodych osób. Trzy zginęły na miejscu, a dwie trafiły do szpitala. Kamery umiejscowione na pobliskich budynkach zarejestrowały moment tego zdarzenia, a nagrania trafiły do internetu.

4 Fot. Policja Otwórz galerię Na Gazeta.pl