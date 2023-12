To tu wpadają kierowcy na S7. Odcinkowy pomiar prędkości działa pełną parą. Są liczby

Trudno o skuteczniejszą broń na zbyt szybko jeżdżących kierowców niż odcinkowy pomiar prędkości. To bardzo sprytne urządzenia. Jak działa OPP? Kamera rejestruje wjazd samochodu na dany odcinek drogi, a potem druga kamera, ustawiona na końcu, zapisuje, o której godzinie dane auto zjechało z monitorowanego fragmentu trasy. System wylicza średnią prędkość kierowcy i na tej podstawie decyduje, czy zasłużył na karę. Skuteczny sposób i bardzo trudny do oszukania. Teoretycznie da się jechać za szybko, a potem zwolnić, żeby średnia się zgadzała, ale... taki kierowca-cwaniak i tak nic na tym nie zyskuje. OPP są tak skuteczne, że pojawiają się na kolejnych drogach, także tych szybkiego. Żniwa ma OPP na S7 w okolicach Radomia.

Odcinkowy pomiar prędkości na S7 między Radomiem a Warszawą

Droga S7 to jedna z najważniejszych tras szybkiego ruchu w kraju i wielu Polaków to właśnie nią będzie lada chwila jechać w rodzinne strony, żeby z najbliższymi spędzić Święta Bożego Narodzenia. W tym roku uruchomiono 14-kilometrowy odcinkowy pomiar prędkości na S7 w okolicach Radomia. Urządzenia są bardzo zapracowane.

Na S7 koło Białobrzegów wpadło już prawie 24 000 kierowców - podaje Wyborcza.pl, która dotarła do najświeższych danych, w które wlicza się połowa grudnia. Potwierdza się prawidłowość, którą obserwujemy na każdym nowo otwartym OPP. Kierowcy wpadają masowo w pierwszych tygodniach działania nowego punktu, a z czasem zwalniają i stosują się do przepisów. Rekordowym miesiącem był pierwszy, w którym OPP zaczął działać. W czerwcu złapano aż 9048 kierowców. W lipcu było to jeszcze 3867, ale później liczby znacznie spadły. W listopadzie mandaty wystawiono "tylko" 1888 osobom.

Rekordzista jechał na S7 aż o 76 km/h za szybko, za co odcinkowy pomiar prędkości nagrodził go mandatem w wysokości 2500 złotych. To najwyższa możliwa kara w regularnym, nowym taryfikatorze. Na OPP kierowcy zwykle dostają dużo niższe mandaty. Najwięcej wykroczeń to zbyt szybka jazda do 30 km/h ponad limitem.

Odcinkowy pomiar prędkości na S7. Ile można jechać?

Odcinkowy pomiar prędkości na S7 znajduje się na często uczęszczanej trasie między Radomiem a Warszawą i ma 14 kilometrów. To jeden z najdłuższych OPP w całym kraju. Co ciekawe, na kierowców w tym miejscu nie czeka żadna przykra niespodzianka. Na objętym OPP odcinku kierowcy osobówek mogą jechać standardowe 120 km/h. Urządzenia służą więc do wyłapywania kierowców, którzy jadą szybciej. Jeśli będziecie jechać przepisowe 120 km/h, to nie musicie się niczego obawiać.

OPP na S7 często nazywany jest... cyklopem. Nad każdym z kierunków jazdy umieszczona została tylko jedna kamera. Ta monitoruje wszystkie pasy ruchu jednocześnie. To nowość na mapie Polski. Samotna kamera nie ma jednak najmniejszych problemów z łapaniem kierowców. Przytoczone przed chwilą dane pokazują, że cyklop jest bardzo dzielnym łowcą piratów drogowych.

Odcinkowy pomiar prędkości - mandaty w 2023 r.

