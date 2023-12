Poznań skanuje ulice. Tym razem nie chodzi o dziury, a nowe przepisy

Specjalny pojazd wyposażony w sprzęt podobny do tego, z którego korzysta Google, stworzył aktualną mapę poznańskich ulic. Zebrane w ten sposób dane mają zbudować bazę danych dotyczącą reklam zamieszczonych w stolicy Wielkopolski. Miasto przygotowuje się w ten sposób do wprowadzenia ustawy krajobrazowej.

Fotorejestrację ulic Poznania wykonał specjalny samochód wyposażony w kamerę sferyczną HD (360 stopni) oraz układ geopozycjonowania. Efektem tego skanowania jest chmura punktów 3D, umożliwiająca precyzyjne odwzorowanie ulicy i pasa drogowego, podobnie jak w przypadku systemów wykorzystywanych przez Google do tworzenia map.

Samochód przeskanował około 330 km najważniejszych dróg w Poznaniu, a zebrane informacje o lokalizacji reklam będą wykorzystane do egzekwowania przepisów uchwały, w tym nałożenia kar na podmioty zarządzające nośnikami niezgodnymi z obowiązującym prawem.

Poznań uporządkuje reklamy przy ulicach

W stolicy Wielkopolski firmy reklamowe i przedsiębiorcy mają jeszcze osiem miesięcy na dostosowanie swoich nośników do wymogów uchwały krajobrazowej. Roczny okres dostosowawczy nowej uchwały wygasa 5 sierpnia 2024 roku.

Mieszkańcy Poznania mieli już wcześniej okazję zobaczyć samochód do fotorejestracji na ulicach miasta, gdy w 2022 roku przeprowadzono pilotażowe skanowanie fragmentu ulicy Grunwaldzkiej. Warto dodać, że podobne metody są stosowane w różnych miastach do weryfikacji tablic rejestracyjnych samochodów w strefach płatnego parkowania.

Poznańska uchwała krajobrazowa

Uchwała krajobrazowa dzieli Poznań na cztery obszary, z różnymi zasadami dotyczącymi reklam, małej architektury i ogrodzeń. Okres dostosowania nośników do zapisów uchwały wynosi 12 miesięcy od daty wejścia w życie dokumentu, a dotyczy on wszystkich obszarów, obejmujących m.in. staromiejski, centrum, historyczne dzielnice, obszary zurbanizowane oraz obszar przyrodniczy.