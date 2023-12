Od soboty działa nowy odcinkowy pomiar prędkości. Tym razem pod Warszawą

GITD z końcem roku hurtowo odpala odcinkowe pomiary prędkości. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o uruchomieniu dwóch nowych OPP. Jeden wystartował w środę 13 grudnia województwie opolskim na drodze krajowej nr 416, między miejscowościami Kietlice i Kilisino (długość ok. 3 km). Drugi uruchomiono w piątek 15 grudnia. W tym przypadku kamery monitorują prędkość kierowców na odcinku 4 km na drodze krajowej nr 74 - od miejscowości Biała Pierwsza do Biała Rządowa niedaleko Wielunia.

Od soboty mamy nowy odcinkowy pomiar prędkości

Na tym jednak GITD nie poprzestała. Kolejny przedświąteczny „prezent" dla kierowców uruchomiono już w sobotę 15 grudnia w ciągu drogi krajowej nr 50. Co prawda kamery są tam zainstalowane do końca października, to GITD czekało na ostateczne pozwolenia i przyłącza. Jak informuje serwis moto.infor.pl w sobotę zdjęto w końcu czarne folie ze znaków informujących o wjeździe na odcinkowy pomiar prędkości na DK50. Tym razem OPP zaczyna się tuż za skrzyżowaniem z drogą ekspresową S8, tuż za rondem, a kończy przed zjazdem w ulicę Krakowską i Tarczyńską. OPP ma tu długość ok. 3 km, a prędkość, jaka tu obowiązuje to 90 km/h. Kierowcy zjeżdżający z drogi ekspresowej nr 8 mogą więc dość łatwo się zapomnieć i jechać szybciej niż jest to dozwolone.

Prawdziwy wysyp nowych odcinkowych pomiarów prędkości

To jednak nie koniec nowych OPP. Co prawda prawdopodobnie GITD nie zdąży przed końcem roku uruchomić wszystkich zapowiadanych w tym roku odcinkowych pomiarów prędkości (napisaliśmy w tej sprawie do rzeczniczki prasowej GITD, ale wciąż czekamy na odpowiedź), jednak brakujących można spodziewać się już w na początku 2024 roku.

Wiadomo już, że w styczniu uruchomiony zostanie OPP zlokalizowanym na terenie Wrocławia. Co prawda kamery na osiedlu Psie Pole już są zamontowane, ale służby czekają jeszcze na ostateczne odbiory. Wrocławski OPP powstanie dokładnie na alei Jana III Sobieskiego, pomiędzy mostem Bolesława Krzywoustego a skrzyżowaniem z Wilanowską, na odcinku o długości 2,6 km.

Oto lokalizacja wszystkich 40 nowych odcinkowych pomiarów prędkości planowanych w 2023 roku:

województwo śląskie:

DW 929 – Jankowice/Świerklany

DW 902 – Katowice, Braci Reńców

DW 935 – Suszec/Kobielice

DK 88 – Zabrze, al. Jana Nowaka Jeziorańskiego

DK 88 – Gliwice, al. Jana Nowaka Jeziorańskiego

DK 44 – Mikołów, ul. Gliwicka

województwo podkarpackie:

DP 1391 – Rzeszów — Nosówka ul. Dębicka

DK 19 – Dukla, Trakt Węgierski

DK 9 – Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 – Korczaka 16

DW 835 – Gniewczyna Łańcucka — Gniewczyna Tryniecka

DK 19 – Lutcza

DK 94 – Podgrodzie

województwo łódzkie:

S14 – Dobroń – Pabianice Płn.

P 1120E – Łódź, ul. Chocianowicka — Łaskowice

DW 485 – Bychlew – Jadwinin

DK 74 – Biała Pierwsza 42 – Biała Rządowa 49

DK 70 – Mokra Prawa 2 – Mokra Prawa 189A

województwo kujawsko-pomorskie:

DK 16 – Rogoźno Zamek — Kłódka

A1 – Węzeł Nowy Ciechocinek — MOP Kałęczynek

DW 251 – Rycerzewo

A1 – Siemiany – MOP Strzelce

województwo lubelskie:

DW 844 – Hrubieszów

DW 801 – Gołąb

DW 132 – Białcz

województwo mazowieckie:

DW 719 – Kanie – Otrębusy

DW 631 – Nieporęt – Zielonka

DK 50 – obwodnica Mszczona

województwo pomorskie:

A1 – Pelplin – Swarożyn

DK 20 – Borcz – Babi Dół

DW 211 – Borowo, Gdańska 2 – Turystyczna 1

województwo dolnośląskie:

DG 105392D – Wrocław, al. Jana III Sobieskiego

DW 403 – Bierzów – Przylesie

województwo wielkopolskie:

S11 – Tarnowo Podgórne — Poznań Ławica

A2 – Konin, MOP Leonia/Kuny do PPO Żdżary

województwo opolskie:

DW 416 – Kietlice – Klisino

województwo podlaskie:

DW 678 – Baciuty — Łupianka Stara

województwo zachodniopomorskie:

DW 151 – Łubianka – Brynka

Odcinkowy pomiar prędkości - wysokość mandatów

