Dwumilionowe auto z fabryki Porsche w Lipsku to złota Panamera dla klienta z Dubaju

W Lipsku trwa już produkcja trzeciej generacji modelu Panamera. Auto powstaje wyłącznie jako limuzyna ponieważ zrezygnowano z nadwozia kombi. Flagowa wersja Turbo E-Hybrid ma napęd hybrydowy o mocy systemowej 680 KM i 930 Nm. Sercem jest silnik 4.0 V8 biturbo. Sama jednostka elektryczna generuje moc 140 kW (190 KM). Napęd na koła trafia poprzez 8-biegową przekładnię dwusprzęgłową PDK. Auto od 0 do 100 km/h przyspiesza w 3,2 s i rozwija prędkość maksymalną 315 km/h. Pojemność akumulatora wynosi 25,9 kWh. Zapewnia to do 91 km zasięgu w trybie elektrycznym w cyklu mieszanym WLTP lub 83–93 km w cyklu miejskim. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

REKLAMA

10 lat od rozbudowy zakładu w Lipsku

Początkowo, od 2009 r., Panamera była produkowana i lakierowana w ramach Grupy Volkswagen. Zakład montażowy w Lipsku został pierwotnie otwarty w 2002 r., a po rozbudowie i zyskaniu statusu pełnej fabryki mógł zająć się kompleksową budową linii modelowej Panamera. W listopadzie 2013 r. otwarto tu pierwszy zakład wytwarzania nadwozi i lakiernię, a w 2016 r. uruchomiono produkcję drugiej generacji Panamery.

Obecnie fabryka zatrudnia ponad 4400 osób. W ostatnich latach przekształciła się w centrum eksperckie z zakresu elektromobilności. W przyszłości pozwoli na elastyczną produkcję trzech rodzajów układów napędowych na jednej linii: spalinowych, elektrycznych i hybrydowych.

Wizja zakładu o zerowym wpływie na środowisko

Jak komunikuje Porsche, zakłady w Lipsku zdobyły już wiele nagród, w tym za podejście "inteligentnej fabryki". Celem było tu najlepsze przygotowanie obiektu i stosowanych procesów na przyszłość – z naciskiem na inteligentne rozwiązania z zakresu cyfrowości oraz łączności. Kluczowym aspektem strategii fabryki jest także zrównoważony rozwój. Obejmuje to wizję zakładów o zerowym wpływie na środowisko – czyli proces produkcyjny, który nie pozostawia śladu ekologicznego.