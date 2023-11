To będzie najdłuższa droga ekspresowa w Polsce. Czekają na nią wszyscy kierowcy

Droga ekspresowa S8 jest dla wielu kierowców niezwykle istotną trasą. Wystarczy wspomnieć, że wykorzystując fragmenty A8, A1 i S2 możemy dojechać nią z Kobierzyc pod Wrocławiem aż na przedmieścia Białegostoku. Drogowcy stale wydłużają trasę o kolejne kilometry. Gdzie aktualnie prowadzone są prace i kiedy możemy spodziewać się zakończenia wszystkich inwestycji? Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo

Droga ekspresowa S8 w przyszłości będzie najdłuższą drogą w Polsce

Drogowcy, budując węzeł Łódź Południe, przewidzieli możliwość jego bezpośredniego połączenia z dalszym przebiegiem S8. Dzięki temu udało się uwzględnić ten odcinek w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych (RPBDK). W październiku wyłoniono biuro projektowe, które zajmie się opracowaniem planów budowy dla łącznika nie tylko do S8, ale także do planowanego węzła Kozenin na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S12 i S74. Długość całego łącznika to ok. 60 km, a skrzyżowanie z S8 będzie mniej więcej w jego połowie.

Co więcej, S8 będzie biec dalej na południe od Wrocławia. Zaplanowano budowę trzech odcinków od podwrocławskich Kobierzyc do Łagiewnik o łącznej długości 32,5 km. Przed końcem roku generalna dyrekcja chce podpisać umowy z wykonawcami, którzy zostali już wyłonieni w przetargu. W październiku ogłoszono także przetarg na wyłonienie wykonawcy blisko 14-kilometrowego odcinka Ząbkowice Śląskie Północ – Bardo.

Z kolei przetarg na odcinek od Łagiewnik do Ząbkowic Śląskich o długości 17,1 km zaplanowany jest na koniec grudnia. W trakcie prac przygotowawczych jest jeszcze odcinek z Barda do Kłodzka, a ich efekt jest uzależniony od wyniku analiz połączenia go z planowaną obwodnicą Złotego Stoku. Po ich zakończeniu drogowcy będą mogli wznowić prace przygotowawcze dla tego odcinka. Nowa S8 pomiędzy Kobierzycami a Kłodzkiem będzie miała ok. 87 km długości. Oddanie tej trasy do ruchu planowane jest w latach 2028-2033. W RPBDK zapisano również realizację dalszego przebiegu S8, a więc ok. 45 km w woj. dolnośląskim od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami.

5 września dopisano do programu również budowę ok. 90 km w woj. podlaskim od Białegostoku do węzła Raczki na skrzyżowaniu z S61. Trasa ta będzie wykorzystywać budowany obecnie odcinek od nowego węzła Białystok Zachód w okolicy Choroszczy do Dobrzyniewa i dalej fragment S16 do Korycina. GDDKiA przygotowuje się także do ogłoszenia przetargu na ok. 20-kilometrową przedłużkę drogi S16 do Knyszyna, skąd też S8 pobiegłaby nowym śladem do Korycina.

droga ekspresowa S8 Fot. GDDKiA

Trasa połączy się z obecnie realizowaną obwodnicą Suchowoli o długości ok. 15 km, która powstaje jako jednojezdniowa droga. Zaprojektowana została tak, by w przyszłości można było dobudować drugą jezdnię i dostosować ją do parametrów drogi ekspresowej. Takie samo rozwiązanie zastosowano na drugiej trasie omijającej Sztabin (umowy na obie podpisano jeszcze w 2021 roku) i będzie też zastosowane na trzeciej obwodnicy w ciągu DK8. W przyszłości, oprócz dobudowy drugiej jezdni do wspomnianych trzech obwodnic, dostosowanie obecnej DK8 do drogi ekspresowej będzie wymagało przebudowy odcinków pomiędzy obwodnicami i budowy drugiej jezdni od Augustowa do Raczek.

Po wybudowaniu wszystkich odcinków na południe od Wrocławia i na północ od Białegostoku, S8 wydłużyłaby się do blisko 786 km, stając się najdłuższą drogą szybkiego ruchu w Polsce! Oznacza to, że będzie ona o prawie 120 km dłuższa niż aktualna królowa polskich dróg, autostrada A4.

Droga ekspresowa S8. Fot. GDDKiA

Historia drogi ekspresowej S8

Obecna droga ekspresowa S8 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Warszawą wykorzystuje przebieg dawnej gierkówki, oddanej do użytku w 1976 roku i gruntownie przebudowanej w ostatnich latach. W 1998 r. oddano do użytku obwodnicę Radzymina, a kolejne obwodnice w śladzie obecnej S8 powstały z początkiem XXI w. - Ostrowi Mazowieckiej w 2003 r. i Oleśnicy w 2006 r. W kolejnych latach sukcesywnie realizowano kolejne odcinki drogi ekspresowej S8, łącząc je w coraz dłuższe ciągi.

W 2012 r. zakończono modernizację gierkówki od Piotrkowa Trybunalskiego do Radziejowic, a z końcem 2013 r. z Wrocławia można było dojechać do węzła Wieluń. W następnych latach oddano kolejne odcinki w kierunku Warszawy i Białegostoku. W 2015 r. zakończyły się prace przy przebudowie mostu Grota Roweckiego w Warszawie oraz odcinka pomiędzy węzłami Paszków i Opacz co ułatwiło przejazd przez stolicę w kierunku Białegostoku, do którego drogą ekspresową można było dojechać w październiku 2018 r. Nieco ponad rok później, po zakończeniu przebudowy gierkówki pomiędzy Radziejowicami i Paszkowem, dostępna była cała ówczesna S8 prowadząca przez pięć województw z Kobierzyc pod Wrocławiem do przedmieść Białegostoku.

Kierowcy korzystali przy tym z odcinków ich dróg, A8 Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, A1 pomiędzy Tuszynem i Piotrkowem Trybunalskim oraz fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu S2 pomiędzy węzłami Opacz i Konotopa. Taka trasa liczyła blisko 590 km i wymagała zawrotki na węźle Piotrków Trybunalski Południe, z czego ok. 56 km to wspólny przebieg z A8, A1 i S2. Wraz z zakończeniem przebudowy A1 oraz oddaniem nowej łącznicy węzła Piotrków Trybunalski Zachód umożliwiono bezpośredni zjazd z A1 w kierunku Warszawy.