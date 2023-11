Nawet na fabrycznie nowe samochody można narzekać. Szczególnie kilka firm ma sporo do nadrobienia

Jedno nie ulega wątpliwości. Jest lepiej. Tak wynika z corocznego badania satysfakcji nabywców nowych samochodów. W najnowszym raporcie renomowanego instytutu JD Power odnotowano wzrost zadowolenia użytkowników nowych pojazdów (ankietowano ponad 37 tys. osób, które od marca do maja 2023 r. odebrały z salonów nowe pojazdy i dealerów od lipca do września 2023 r.). Wskaźnik satysfakcji SSI (sales satisfaction index) wzrósł bowiem z 786 punktów do 793 (w 1000-punktowej skali). Niby niewiele, ale dla autorów raportu to wyraźny postęp. Nie jest bowiem tajemnicą, że od czasów pandemii klienci coraz bardziej narzekali na współczesne auta.

Oczywiście jaka technologia napędu takie wyniki. Z tegorocznego raportu wynika, że wciąż łatwiej zadowolić klientów poszukujących samochodów spalinowych niż elektrycznych. Różnica jest wciąż spora. Poziom satysfakcji kupujących auta na prąd to 790 punktów (dla rynku masowego). Niby niemało, ale w przypadku inwestujących w zakup aut spalinowych tej samej klasy odnotowano aż 848 punktów. Nieco mniejsze różnice dotyczą segmentu premium, gdzie odnotowano odpowiednio 831 pkt i 866 pkt.

Z elektrykiem gorzej

Na co narzekają nabywcy samochodów elektrycznych? Okazuje się, że aż 34 proc. klientów nie kryło rozczarowania w kwestii opieki serwisowej. Znacznie mniej (11 proc.) wskazywało na problemy z ładowaniem (czas uzupełnienia energii oraz dostępnymi opcjami ładowania na stacjach). Wspomniano również o sporych zastrzeżeniach co do specjalistycznej wiedzy sprzedawców (pod tym względem także wyżej oceniano fachowość osób obsługujących nabywców aut z silnikami spalinowymi).

Trudno o bardziej wymowny cytat. W raporcie czytamy, że "kupujących pojazdy ICE nie trzeba uczyć, jak wlać paliwo do zbiornika paliwa". W przypadku elektryków klienci zaś oczekują od sprzedawców wsparcia w zakresie tematyki ładowania w domu czy postępowania z publicznymi ładowarkami. Cóż, taka jest cena nowości z którą każdy musi się oswoić.

W rankingu marek nie zabrakło niespodzianek. W segmencie premium rządzi Porsche. Na podium znalazły się także nieoczekiwanie Infiniti i Alfa Romeo. W przypadku segmentu marek popularnych pierwsza trójka to Buick, GMC oraz Chevrolet i Mitsubishi.

Poziom satysfakcji nabywców samochodów marek premium (wynik w 1000-punktowej skali)

Porsche - 840

Infiniti - 832

Alfa Romeo - 824

Lincoln - 820

Volvo - 820

Jaguar - 818

Cadillac - 817

Mercedes-Benz - 816

Land Rover - 815

Acura - 814

BMW - 813

Średnia dla segmentu (813)

Lexus - 808

Audi - 807

Genesis - 756

W klasie premium szczególnie zaskakują wyniki marek, które uplasowały się na końcu zestawienia. Audi i Lexus to firmy o ugruntowanej pozycji i sporym rynkowym doświadczeniu. Łatwiej zatem usprawiedliwić wynik Genesis, który ma znacznie krótszy staż rynkowy i w kwestii obsługi klienta ma jeszcze czego się uczyć.

Poziom satysfakcji nabywców samochodów marek popularnych (wynik w 1000-punktowej skali)