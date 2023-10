Daleko padły jabłka od ciężarówki. Owoce zablokowały drogę pod Warszawą

Do niecodziennej sytuacji doszło 20 października tuż po godzinie 8.00 w miejscowości Kamion (powiat żyrardowski). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, na skrzyżowaniu krajowej 70 i drogi wojewódzkiej nr 719 zderzyły się dwie osobówki oraz ciężarówka przewożąca jabłka.

Wypadek pod Żyrardowem. Jabłka zablokowały drogę

"O godzinie 8.10 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym. W zdarzeniu brały udział trzy pojazdy - citroen, opel i ciężarówka volvo z naczepą" - poinformowali przedstawiciele żyrardowskiej komendy. Niestety, nie obyło się rannych. Poszkodowana została kierująca oplem. Kobietę przetransportowano do szpitala.

W wyniku kolizji ciężarowy pojazd wywrócił się na jezdnie, a z jego paki oraz naczepy na jezdnię wysypały się tony jabłek. Trudno jest oszacować ich ilość. Ciężarówki podobnych rozmiarów są w stanie przewieźć ok. 35 ton jabłek. Na pewien czas ruch na trasie został zablokowany. Zgodnie z relacją reportera portalu wyborcza.pl, Dariusza Borowicza, jabłka potoczyły się nawet kilkaset metrów od miejsca wypadku.

Wkrótce udało się nieco oczyścić trasę i już ok. godz. 11.15 ruch na drodze został wznowiony. Na miejscu pracują jeszcze służby, starając się usunąć skutki wypadku. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Buraki w Kopytowie

Do podobnej sytuacji doszło dzień wcześniej w Kopytowie (powiat warszawski zachodni), na drodze krajowej nr 92. Przewróciły się tam dwie naczepy z burakami. Jak przekazała w oficjalnym komunikacie Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Błonie - "O 22.45 zostaliśmy zadysponowani do wypadku ciągnika rolniczego w miejscowości Kopytów. [...] Na miejscu zastaliśmy częściowo zablokowaną drogę w wyniku przewrócenia się przyczep ciągnika rolniczego. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu akcji oraz udrożnieniu pasa jezdni". Kierowca był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia w ruchu na DK 92 występowały do wczesnych godzin porannych.