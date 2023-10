Każdy musi wymienić bezterminowe prawo jazdy. Tylko kiedy? W rubryce 11 to ukryli

Wymiana prawa jazdy to szerszy temat, który wziął się nie ze złośliwości urzędników, a dbałości o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. To ogólnoeuropejski trend, w który polskie przepisy wpisały się już dawno. Terminowe prawo jazdy sprawia, że co jakiś czas kierowcy muszą znowu stawić się na badanie lekarskie, a lekarz może ocenić, czy ktoś w dalszym ciągu może prowadzić bezpiecznie samochód. Dzięki temu z dróg eliminowane są osoby, które mogą być zagrożeniem dla ruchu. Ale nie dosłownie! Lekarz może nakazać kierowcy np. jazdę w okularach albo innym ułatwieniem. W prawku pojawia się wtedy specjalny kod, a kierowca może jeździć dalej. Do tego zachęca Europejska Rada Bezpieczeństwa w Transporcie. Badania lekarskie mają pomóc kierowcy jeździć bezpiecznie jak najdłużej.

Bezterminowe prawo jazdy - wymiana

Bezterminowe prawa jazdy zlikwidowano już całkiem dawno temu. Sporo kierowców ma już w swoim dokumencie w rubryce 11 informację do kiedy jego uprawnienia do prowadzenia pojazdami danej kategorii są ważne. Zdrowe osoby zwykle dostają prawo jazdy na 15 lat. Lekarz dopiero przy stwierdzeniu jakiś problemów decyduje się na krótszy okres. Zdecydowanie najpopularniejszym powodem do skrócenia tego czasu są kłopoty ze wzrokiem. Ważność prawa jazdy musi być krótsza, żeby doktor mógł sprawdzić, czy kierowca na pewno dobrze widzi.

Takie osoby mają konkretną datę. Wcześniej jednak wydawano w Polsce bezterminowe prawa jazdy. Jak sama nazwa wskazuje, te nie miały żadnego terminu. Obowiązek wymiany prawka dotknie jednak i starszych kierowców. Ma to związek z wprowadzeniem nowego wzoru prawa jazdy. Ten obowiązek dotknie wszystkich kierowców. Bez wyjątku. Do wielkiej akcji jednak jeszcze dużo czasu i rozłożono ją na kilka lat.

Bezterminowe prawo jazdy - kiedy

Jeśli macie bezterminowe prawo jazdy i nie będziecie go zmieniać z jakiś innych powodów, to nie macie powodów do obaw. Policjanci nie będą na was polować, a planowana akcja wymiany to jeszcze odległy termin. Możecie jeździć bez żadnych problemów.

Kierowcy z dokumentem bez daty ważności uprawnień będą musieli się zgłosić do urzędu najwcześniej w 2028 roku. Najpóźniej takie prawo jazdy będzie można wymienić w 2033 roku. Nowe dokumenty wydawane są z 15-letnim okresem ważności. a to oznacza, że nikt nie będzie miał po 2033 roku bezterminowych praw jazdy.

Bezterminowe prawo jazdy - cena

Aktualnie za wymianę płaci się 100 złotych plus ewentualny koszt fotografii. Nie wiemy oczywiście, czy w 2028 roku coś się zmieni, ale raczej nie podejrzewamy, by akurat cena samego dokumentu miała się zmieniać. Akurat czego by nie mówić o naszym państwie, to takie formalności ostatnio tanieją. Zdrożeć zdrożeje kiedyś pewnie badanie lekarskie, ale w przypadku bezterminowego prawka to nie problem.

Wymiana prawa jazdy - cena

To dość ciekawe, bo tyle się trąbi, że wymiana prawa jazdy to kwestia bezpieczeństwa, a cała akcja będzie polegać tylko na wymianie samego dokumentu. To nielogiczne, choć zrozumiałe. Prawo nie powinno działać wstecz. Kierowcy przed laty zdobyli w końcu uprawnienia bezterminowo. Każda inna osoba do przytoczonych przed chwilą kwot musi dopisać jeszcze 200 złotych za lekarza. Na czym polega badanie do prawa jazdy? Lekarz bada ciśnienie, wzrok, zmierzy cukier, osłucha nas, zadaje kilka pytań i każe wypełnić formularz, w którym odpowiadamy na pytania m.in. o problemach z alkoholem, poważnych wypadkach czy zaburzeniach psychicznych.