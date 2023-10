Z nocnego zlotu prosto do aresztu. Nalot na nielegalne wyścigi. Mandaty na 54 tys. zł

Policja przypomina, że droga publiczna to nie tor wyścigowy. Na apelach jednak się nie kończy. By walczyć z amatorami nielegalnych wyścigów zmobilizowano duże policyjne siły z garnizonów na Dolnym Śląsku do akcji w ostatni wrześniowy weekend. W ciągu jednej sobotniej nocy skontrolowano kilkaset samochodów i wystawiono aż 160 mandatów o rekordowej wartości.

