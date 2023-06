Kiedy nie trzeba się zatrzymać do kontroli policyjnej? Jest jeden taki przypadek

Boże Ciało 2023 r., jak każdy długi weekend, to czas wzmożonych kontroli policyjnych. Funkcjonariusze zawsze z takiej okazji ruszają z akcją szerokiego sprawdzania kierowców. W okresie wyjazdowym zwykle na celownik biorą najpopularniejsze i najniebezpieczniejsze zachowania: nadmierną prędkością, niebezpieczne wyprzedzanie, łamanie przepisów na przejściach dla pieszych oraz oczywiście jazdę po alkoholu. Możecie się więc spodziewać, że i wy zostaniecie zatrzymani do kontroli. Najczęściej będzie ona przeprowadzona przez umundurowanych policjantów. Co, jeśli nie widzicie munduru?

REKLAMA

Ile można wypić alkoholu, żeby prowadzić samochód? Policja nie odpuści nawet piwka

Nieumundurowany policjant - kontrola drogowa

Zawsze na Moto.pl zalecamy współpracę z policjantami i stosowanie się do ich poleceń, ale jest sytuacja, w której kierowca w ogóle nie musi się zatrzymać do kontroli. Jeśli poza terenem zabudowanym (jego koniec oznacza znak D-43) chce was zatrzymać nieumundurowany policjant to możecie jechać dalej i w ogóle nie macie obowiązku stosować się do jego poleceń. Nie zmienia tego, że taki policjant miałby np. latarkę o kolorze czerwonym lub policyjny lizak. Brak munduru? Jedziecie dalej i się nie przejmujecie.

Skąd w ogóle wziął się taki przepis? Jest bardzo rozsądny i ma na celu zapewnienie kierowcom bezpieczeństwa. Kierowca przecież nie może mieć pewności, że machająca do niego osoba to akurat policjant w cywilu. Możliwe, że to np. sprytna sztuczka złodziei. Liczą, że zestresowany kierowca pomyśli, że lizakiem macha do niego prawdziwy policjant, zatrzyma się, myśląc, jakie przepisy mógł właśnie złamać i stanie się łatwą ofiarą dla przestępców. Dlatego za znakiem D-43 kierującego nie może kontrolować nieumundurowany policjant. Kiedy przydarzy się wam próba takiego zatrzymania, to warto zadzwonić na 112 i to zgłosić. Możliwe, że uchronicie kolejnych kierowców.

Zobacz wideo Policja z użyciem dronów wyłapuje łamiących przepisy cyklistów i pieszych. W kilka chwil wpadło 14 rowerzystów

Czy poza terenem zabudowanym kierowcę może zatrzymać nieoznakowany radiowóz?

To inna sytuacja. Na pokładzie nieoznakowanych radiowozów zawsze siedzą policjanci posiadający mundury. To właśnie mundur, a nie znakowanie pojazdu, warunkuje możliwość prowadzenia kontroli drogowych poza miastem. Dlatego znak D-43 nie ma wpływu na kontrole drogowe nieoznakowanych radiowozów. Policjanci mogą bez przeszkód dbać o bezpieczeństwo na drodze.

W czerwcowy długi weekend takich kontroli będzie bardzo dużo. Nieoznakowane radiowozy sprawdzają głównie prędkość, wyłapują niebezpieczną jazdę, a także są wyczuleni na kierowców, którzy jadą "dziwnie" i wzbudzają podejrzenia, że mogą być pod wpływem alkoholu.

Chorwacja przechodzi na e-winiety: jakie zmiany czekają kierowców

Nieumundurowany policjant i kontrola drogowa - kiedy może?

Kiedy policjant bez munduru może zatrzymać samochód do kontroli drogowej? Możliwość taką ma tylko w terenie zabudowanym. I tu również znaczenia nie ma pora dnia. Policjant ubrany po cywilnemu może zatrzymać pojazd zarówno w dzień, jak i w nocy, zarówno na drodze wyposażonej w latarnie, jak i nieoświetlonej. I jak już to zrobi musi: