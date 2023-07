S7 na północ od Warszawy. Kiedy powstanie droga ekspresowa do Trójmiasta?

Którą drogę wybrać, by ruszyć z Warszawy w kierunku polskiego wybrzeża? Autostradą A2 i A1 jest znacznie dalej niż w przypadku podróży krajową siódemką, czyli DK7 i S7. Niestety, wyjazd ze stolicy w kierunku Płońska bywa uciążliwy. Trzeba się liczyć m.in. z dużym natężeniem ruchu i korkami w Łomiankach. Na tym nie koniec. Trwają także prace w okolicach Modlina, co również oznacza ryzyko utknięcia w zatorze. Wystarczy spojrzeć na mapę przygotowania dróg krajowych, by przekonać się, że dopiero od obwodnicy Płońska zaczyna się pełnoprawna droga ekspresowa, bez żadnych niespodzianek w postaci tymczasowych spowolnień ruchu.

Drogowcom już tak niewiele brakuje, by zapewnić mieszkańcom stolicy wygodniejszy przejazd nad morze czy w kierunku Warmii i Mazur. Budowę drogi S7 na północ od stolicy podzielono na kilka odcinków.

Odcinki drogi S7 na północ od Warszawy

Płońsk Południe – Załuski (12,9 km)

Załuski – Modlin (12,03 km)

Modlin – Czosnów (9,74 km – w realizacji do 2023 r.)

Czosnów – Kiełpin (9,2 km – etap przetargu)

Kiełpin – Warszawa (12,9 km – etap przygotowania dokumentacji)

W realizacji są obecnie trzy kluczowe odcinki pomiędzy Płońskiem a Czosnowem. Dwa z nich powinny być ukończone w połowie 2025 r (okres wiosna-lato 2025 r.). To fragmenty drogi ekspresowej S7 Płońsk Południe – Załuski oraz Załuski – Modlin. Najwcześniej doczekamy zaś odcinka od Modlina do Czosnowa. Zgodnie z kontraktem wykonawca (Budimex S.A) powinien zakończyć wszystkie prace jeszcze w tym roku. Otwartą kwestią pozostaje, czy to się uda. Według informacji serwisu "conadrogach.pl" w procedowaniu są roszczenia wykonawców m.in. z powodu długiego czasu oczekiwania na zgody na realizację inwestycji drogowej.

Droga ekspresowa S7 w budowie bbialecka - GDDKiA

W przypadku odcinka Czosnów – Kiełpin poznaliśmy już oferty na projekt i przebudowę istniejącej drogi krajowej DK7 do standardu drogi ekspresowej S7. Okazało się, że wszyscy oferenci zmieścili się w budżecie zaplanowanym przed GDDKiA (ponad 831 mln zł). O kontrakt rywalizują tak znane firmy jak m.in. Aldesa, Budimex, Mostostal Warszawa, Polaqua, Porr czy Strabag. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum Fabe Polska z firmami z Kazachstanu i Turcji (536 mln zł). Najwyższą przygotował zaś Strabag (ponad 718 mln zł). Czy cena będzie mieć kluczowe znaczenie? GDDKiA ocenia na podstawie dwóch kryteriów: ceny (55 proc. wagi) i kryteriów pozacenowych (45 proc.). Zwycięzca będzie mieć 36 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację zadania (nie wlicza się okresów zimowych od połowy grudnia do połowy marca).

Autostrada A1 czy droga S7. Jak jechać nad morze? Na siódemce nowe wąskie gardło

Jak wygląda postęp robót na drodze ekspresowej S7 na północ od Warszawy? Zaawansowanie rzeczowe wynosi od 26 proc. (Płońsk Południe — Załuski) po 97,22 proc. (Modlin — Czosnów).

Płońsk Południe – Załuski (26,2 proc. zaawansowania rzeczowego)

Projekt wykonawczy jest już na ukończeniu (94 proc.). Gotowy jest zaś projekt budowlany (100 proc.). Postęp robót jest skromny, gdyż wynosi zaledwie 1,81 proc. W lipcu trwały prace przygotowawcze pod budowę gazociągu, odhumusowanie, prace wyburzeniowe i rozbiórkowe oraz usuwanie drewna z wycinki. Ekipy budowlane przygotowują także wykop pod zbiornik retencyjny oraz podłoże pod główną trasę drogi ekspresowej S7.

Droga ekspresowa S7 w budowie. Odcinek Płońsk Południe - Załuski. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Droga ekspresowa S7 w budowie. Odcinek Płońsk Południe - Załuski. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Droga ekspresowa S7 w budowie. Odcinek Płońsk Południe - Załuski. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Droga ekspresowa S7 w budowie. Odcinek Płońsk Południe - Załuski. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Droga ekspresowa S7 w budowie. Odcinek Płońsk Południe - Załuski. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Droga ekspresowa S7 w budowie. Odcinek Płońsk Południe - Załuski. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Droga ekspresowa S7 w budowie. Odcinek Płońsk Południe - Załuski. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Droga ekspresowa S7 w budowie. Odcinek Płońsk Południe - Załuski. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Załuski – Modlin (27,36 proc.zaawansowania rzeczowego)

Stan robót sięga zaledwie 5,91 proc. Gotowa jest już dokumentacja (projekt budowlany i wykonawczy). W niektórych miejscach jest już gotowa nawierzchnia bitumiczna przyszłej trasy. Trwają roboty ziemne przy nasypach i warstwach konstrukcyjnych drogi oraz betonowanie podpór niektórych obiektów mostowych. Budowlańcy zmagali się także z pracami rozbiórkowymi dawnych obiektów drogi krajowej.

Droga ekspresowa S7 w budowie. Odcinek Załuski - Modlin. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Droga ekspresowa S7 w budowie. Odcinek Załuski - Modlin. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Droga ekspresowa S7 w budowie. Odcinek Załuski - Modlin. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Droga ekspresowa S7 w budowie. Odcinek Załuski - Modlin. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Droga ekspresowa S7 w budowie. Odcinek Załuski - Modlin. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Droga ekspresowa S7 w budowie. Odcinek Załuski - Modlin. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Droga ekspresowa S7 w budowie. Odcinek Załuski - Modlin. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Droga ekspresowa S7 w budowie. Odcinek Załuski - Modlin. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA













Modlin – Czosnów (97,22 proc. zaawansowania rzeczowego)

Projekty budowlany (100 proc. zaawansowania rzeczowego) i wykonawczy (99,9 proc.) są już gotowe. Stan robót obecnie sięga 17,7 proc. W lipcu wciąż jeszcze trwały prace rozbiórkowe (węzeł Błonie). Trwają także prace konstrukcyjne, roboty ziemne oraz roboty wzmocnieniowe przyszłej drogi (warstwy konstrukcyjne drogi widać już na niektórych zdjęciach). Kierowcy muszą zmagać się z czasowymi zmianami organizacji ruchu. W przypadku mostu drogowego (Zakroczym) ruch dalej odbywa się jedną nitką przeprawy przez Wisłę.

Budowa drogi ekspresowej S7 Modlin - Czosnów. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S7 Modlin - Czosnów. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S7 Modlin - Czosnów. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S7 Modlin - Czosnów. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S7 Modlin - Czosnów. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S7 Modlin - Czosnów. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S7 Modlin - Czosnów. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Budowa drogi ekspresowej S7 Modlin - Czosnów. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA