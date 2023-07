A2 na wschód od Warszawy. Kiedy Biała Podlaska i Siedlce doczekają autostrady?

Ruszasz A2 na wschód Polski? Niestety wciąż daleko nie zajedziesz. Wygodnie miniesz Mińsk Mazowiecki (to pierwszy z wybudowanych odcinków A2 na wschód od stolicy Polski) i dojedziesz do Kałuszyna. Autostrada A2 kończy się tuż przed niewielką miejscowością i łączy z obecną drogą krajową DK2. Stara dwójka przebiega przez Kałuszyn, co oznacza ogromne korki w okresie największego natężenia ruchu (szczególnie godziny popołudniowe w dni robocze oraz niedzielę). Tuż za Kałuszynem można już podziwiać ogromny plac budowy przyszłej autostrady. Kolejny zobaczysz tuż przed Siedlcami.

Budowę autostrady A2 we wschodniej części kraju podzielono na dziewięć odcinków

Kałuszyn – Groszki (12 km)

Groszki – Siedlce Zachód (12 km)

Siedlce Zachód – Siedlce Południe (12 km)

Siedlce Południe – Malinowiec (18 km)

Malinowiec – Łukowisko (18 km)

Łukowisko – Swory (12 km)

Swory – Biała Podlaska (14 km)

Biała Podlaska – granica państwa (32 km)

Niestety nie wszystkie odcinki są jeszcze w realizacji. Co gorsza, prace zaplanowano tak, że kierowcy pojadą krótkimi fragmentami, które początkowo nie będą połączone z pozostałą częścią A2 do Warszawy i zachodniej granicy państwa. Tak jest choćby w przypadku drogi do Siedlec, gdzie środkowy odcinek IV (Groszki – Siedlce Zachód) zostanie oddany do ruchu dopiero w przyszłym roku. Podobnie z drogą w okolicach Białej Podlaskiej.

Przebieg autostrady A2 GDDKiA

Wśród dziewięciu odcinków najmniej zaawansowane są prace dla ostatniego fragmentu od Białej Podlaskiej do granicy państwa (trwa dopiero opracowanie dokumentacji projektowej). Trudno się dziwić, gdyż w obecnej sytuacji (relacje z Białorusią i sankcje, które dotknęły m.in. branżę transportową), nie jest to priorytetowe połączenie. Na końcu listy postępu prac znajduje się także odcinek Malinowiec – Łukowisko. Niewykluczone, że wkrótce doczekamy się lepszych wiadomości, gdyż w czerwcu 2023 r. wykonawca uzyskał zgodę na rozpoczęcie prac.

Autostrada A2 do Siedlec nie tak szybko. Drogowcy łapią opóźnienie

Jak wygląda postęp robót na autostradzie A2 na wschodzie Polski? Zaawansowanie rzeczowe

Kałuszyn – Groszki (39,8 proc.)

Groszki – Siedlce Zachód (15,2 proc.)

Siedlce Zachód – Siedlce Południe (59,9 proc.)

Siedlce Południe – Malinowiec (2 proc.)

Malinowiec – Łukowisko (czerwiec 2023 r. zgoda na rozpoczęcie prac)

Łukowisko – Swory (5,97 proc.)

Swory – Biała Podlaska (50,2 proc.)

Najbardziej zaawansowane są zaś prace na odcinku Siedlce Zachód – Siedlce Południe (59,9 proc.) oraz Swory – Biała Podlaska (50,2 proc.). Na siedleckim odcinku widać już nie tylko dość długie pasy z podbudową bitumiczną, ale nawet pierwsze bariery ochronne na obiektach mostowych czy mocowania dla ekranów akustycznych. Niewykluczone, że do końca roku uda się uzyskać co najwyżej status przejezdności. O ukończeniu drogi w planowanym terminie niestety nie ma co marzyć. Według informacji na stronie kontraktu prace budowlane powinny zakończyć się w sierpniu 2023 r. co jest nierealne.

Autostrada A2. Budowa odcinka Siedlce Zachód - Siedlce Południe. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Autostrada A2. Budowa odcinka Siedlce Zachód - Siedlce Południe. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Autostrada A2. Budowa odcinka Siedlce Zachód - Siedlce Południe. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Autostrada A2. Budowa odcinka Siedlce Zachód - Siedlce Południe. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Autostrada A2. Budowa odcinka Siedlce Zachód - Siedlce Południe. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Autostrada A2. Budowa odcinka Siedlce Zachód - Siedlce Południe. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Autostrada A2. Budowa odcinka Siedlce Zachód - Siedlce Południe. Stan na lipiec 2023 r. GDDKiA

Nieźle prezentuje się także odcinek do Białej Podlaskiej (od miejscowości Swory w kierunku wschodnim). Na zdjęciach naziemnych (wykonano je w lipcu) widać już prace przy podbudowie drogi. W przypadku zdjęć lotniczych (ostatnie pochodzą w czerwcu 2023 r.) widoczny jest przebieg przyszłej autostrady, ale jeszcze bez warstw podbudowy jak w przypadku odcinka w pobliżu Siedlec. W lipcu 2023 r. trwają prace m.in. nad podbudową z kruszywa, humusowaniem skarp i rowów, warstwami mrozoodpornymi i izolacyjnymi czy wpustami kanalizacji deszczowej.

Budowa autostrady A2. Odcinek Swory - Biała Podlaska. Stan na połowę 2023 r. GDDKiA

Budowa autostrady A2. Odcinek Swory - Biała Podlaska. Stan na połowę 2023 r. GDDKiA

Budowa autostrady A2. Odcinek Swory - Biała Podlaska. Stan na połowę 2023 r. GDDKiA

Budowa autostrady A2. Odcinek Swory - Biała Podlaska. Stan na połowę 2023 r. GDDKiA

Budowa autostrady A2. Odcinek Swory - Biała Podlaska. Stan na połowę 2023 r. GDDKiA

Budowa autostrady A2. Odcinek Swory - Biała Podlaska. Stan na połowę 2023 r. GDDKiA

Budowa autostrady A2. Odcinek Swory - Biała Podlaska. Stan na połowę 2023 r. GDDKiA

Kiedy pojedziemy nowymi odcinkami? Niewykluczone, że być może jeszcze w tym roku uda się ominąć zakorkowany Kałuszyn i część obwodnicy Siedlec. Pozostaje zaś mieć nadzieję, że w przyszłym roku Siedlce wreszcie połączą się z A2 od zachodniej granicy, a w województwie lubelskim zostanie oddany do ruchu pierwszy odcinek tak wyczekiwanej autostrady. Alternatywna droga dla bardzo niebezpiecznego odcinka DK2 Siedlce — Międzyrzecz Podlaski — Biała Podlaska jest niebywale potrzebna.