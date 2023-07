Hyundai Santa Fe. Hyundai: zróbmy SUVa epoki YouTube. No i zrobili

Nie będę doszukiwać się podobieństwa do innych samochodów. Pewnie sami to zrobicie. Jedno muszę przyznać. Pod względem stylistyki nowy Hyundai Santa Fe zrywa całkowicie z poprzednikami. Trudno doszukać się w nim jakichkolwiek nawiązań do aut z wcześniejszych generacji. Czy to źle? Przekonamy się, gdy Hyundai rozpocznie sprzedaż dużego SUVa. A na to trzeba będzie jeszcze poczekać.

Hyundai nie zdradził, kiedy dealerzy zaczną przyjmować zamówienia. Jedyny oficjalny termin to data światowej premiery samochodu. Tę zaplanowano w sierpniu. Zgodnie z duchem postpandemicznych czasów premiera odbędzie się online, a ściślej na firmowym kanale YouTube. Do tego czasu można zaspokoić ciekawość przeglądając pierwszą partię zdjęć i czytając dość lakoniczny materiał prasowy.

Hyundai Santa Fe II

Hyundai Santa Fe III

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe. Duże wnętrze. Z tarasem

Czym chwali się koreański producent? Santa Fe będzie kusić nabywców ogromnym wnętrzem (w porównaniu z poprzednikiem powiększono tylną kanapę i wydłużono rozstaw osi). Wspomniano nawet o tym, że samochód po otwarciu tylnej klapy powinien kojarzyć się z komfortowym tarasem. Stąd m.in. pomysł, by całkowicie złożyć siedzenia drugiego i trzeciego rzędu, aby stworzyć wygodną leżankę otoczoną rzędem niewielkich lampek do nastrojowego oświetlenia.

Hyundai Santa Fe 2023. Piąta generacja modelu Hyundai.

Hyundai Santa Fe 2023. Piąta generacja modelu Hyundai.



Nie powinno dziwić, że jednym z kluczowych parametrów, o którym wspomniał producent jest przekątna ekranu w konsoli. W Santa Fe piątej generacji znajdziemy zatem zakrzywioną matrycę 12,3". Do tego szlachetne wykończenie z użyciem takich materiałów jak skóra Nappa czy ozdobnych elementów z drewna. Zgodnie z duchem ekologii sięgnięto także po materiały z recyklingu (wykończenie oparć siedzeń w drugim i trzecim rzędzie oraz dywaniki) i sztuczną skórę. Tyle i aż tyle.

Co znajdziemy pod maską? Tego Hyundai nie zdradza. Milczeniem potraktowano także kwestie wyposażenia czy szczegółowe dane techniczne. Wszystkie lub prawie wszystkie poznamy zapewne dopiero podczas sierpniowej premiery. Pozostaje zatem bliżej przyjrzeć się zdjęciom i szukać podobieństwa. Jestem bardzo ciekaw, z czym wam się kojarzy nowe Santa Fe. Oczywiście zupełnie nowe.