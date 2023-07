Powoli wydłuża się droga ekspresowa S19 na wschodzie Polski. Trasa o długości ok. 570 km docelowo połączy dwa przejścia graniczne – w Kuźnicy z Białorusią i w Barwinku ze Słowacją. Niemal na całej długości będzie fragmentem międzynarodowej trasy znanej jako Via Carpatia (połączenie Kłajpedy na Litwie i Salonik w Grecji), czyli szlaku transportowego wytyczonego przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję.

Budowę drogi ekspresowej S19 (zapisana w programie budowy dróg krajowych na lata 2014 – 2030 z perspektywą do 2033 r.) podzielono na wiele odcinków w kraju (zależnie od województwa to fragmenty o długości ok. 5 -25 km). Obecnie trwają intensywne przygotowania dla dróg w okolicach Białegostoku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza przetarg na trzeci odcinek od granicy z Białorusią. Do publikacji w unijnym dzienniku urzędowym wysłano dokumenty przetargowe na fragment pomiędzy węzłami Czarna Białostocka – Białystok Północ (dawniej Sochonie).

13 km nowej drogi ekspresowej na Podlasiu

Zwycięzca przetargu będzie odpowiedzialny nie tylko za budowę, ale i projekt nowego odcinka o długości 13 km. Do przygotowania jest droga o dwóch jezdniach z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz pasem awaryjnym. Powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej 19. Z czego zostanie wybudowana? Okazuje się, że wykonawcy pozostawiono wybór (nawierzchnia asfaltowa czy cementowa). Wyjątkiem jest obwodnica Wasilkowa, na której wymagana jest nawierzchnia bitumiczna.

Budowa drogi S19 za 1,5 mld zł wstrzymana. Unieważniono decyzje środowiskowe

Kiedy poznamy zwycięzcę przetargu? Otwarcie ofert zaplanowano na koniec sierpnia 2023 r. Wówczas rozpocznie się postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia i podpisanie umowy. Po jej zawarciu wykonawca będzie mieć 39 miesięcy na projekt i budowę nowego odcinka S19. Według GDDKiA realizacja powinna mieć miejsce w latach 2025 - 2027.

A co z pozostałymi odcinkami drogi ekspresowej S19 w pobliżu Białegostoku? Jeszcze w trakcie tegorocznych wakacji drogowcy ogłoszą przetarg na odcinek od węzła Białystok Północ do węzła Dobrzyniewo (realizacja do 2027 r.). Trwa już postępowanie przetargowe na fragment Sokółka – Czarna Białostocka (budowa także w latach 2025 - 2027). W budowie jest natomiast odcinek S19 pomiędzy Kuźnicą a Sokółką (przewidywany termin zakończenia prac to 2024 r.). Otwartą kwestią pozostaje czy po oddaniu do ruchu trasa nie będzie świecić pustkami. Trudno bowiem oczekiwać wzmożonego ruchu ze strony Białorusi szczególnie w dobie wzajemnych sankcji i ograniczeń, które uderzyły m.in. w branżę transportową.