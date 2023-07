Droga S6. Kierowcy dostali ważną obwodnicę blisko morza. Estakada ma mieć 800 m

Droga ekspresowa S6

Droga ekspresowa S6 to długo oczekiwana trasa, która znacznie ułatwi bowiem przemieszczanie się wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Połączy bowiem Trójmiasto, Lębork, Słupsk, Koszalin, Kołobrzeg i Szczecin. Docelowo ma mieć ponad 360 km i znacznie poprawić jazdę po województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Na S6 czekają i mieszkańcy, i turyści. Ekspresówka przebiega wzdłuż Bałtyku. Właśnie oddano do użytku kolejny jej fragment. O drogach w Polsce piszemy codziennie na stronie głównej gazeta.pl.

REKLAMA

Kolejny kraj wprowadza konfiskatę aut za przekroczenie prędkości

Droga ekspresowa S6. Nowa obwodnica gotowa

Właśnie oddano do użytku obwodnicę Sianowa. Kierowcy mogą ominąć miasto po jego północnej stronie korzystając z blisko 5,5 km dwujezdniowej trasy pomiędzy węzłami Sianów Zachód i Sianów Wschód. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że kontynuuje realizację dalszego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa, do węzła Koszalin Wschód, który będzie gotowy w przyszłym roku.?

Konsekwentnie realizujemy sieć wygodnych, bezpiecznych i przyjaznych środowisku naturalnemu dróg szybkiego ruchu. Dzięki nowej trasie, omijającej Sianów od północy, zyskają zarówno kierowcy jadący nową drogą ekspresową, jak również mieszkańcy tego miasta

- powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Przypomnijmy, że obwodnica Koszalina i Sianowa została częściowo oddana do ruchu już w roku 2019 wraz z odcinkiem S6 Goleniów - Koszalin. Jednak kierowcy musieli czekać do 2023 r. na kolejne dobre informacje. Na odcinka od węzła Koszalin Wschód do węzła Sianów Wschód, w związku ze skomplikowanymi warunkami gruntowo-wodnymi, projekt drogi musiał zostać zmieniony. W miejsce wiaduktu pod linią kolejową Koszalin - Gdańsk zaprojektowano estakadę o długości niemal 800 metrów przechodzącą nad linią kolejową.

Zobacz wideo Grodzenie - fenomen polskiej kultury? Socjolog: Przestrzeń publiczna należy do tego, kto ją zawłaszczy

Droga ekspresowa S6. Obwodnica Sianowa - ciekawostki

Każde otwarcie kolejnej obwodnicy to znakomite informacje. Nie tylko dla kierowców, którzy jadą szybciej i krócej, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Z Sianowa zostanie wyprowadzony ruch. Do tej pory samochody musiały jechać przez tę miejscowość. Ruch był spowolniony i często tworzyły się zatory. Powodowało to również uciążliwości związane z hałasem, spalinami i problemy w ruch lokalnym. Teraz po udostępnieniu kierowcom obwodnicy cały ruch tranzytowy, w tym przede wszystkim pojazdów ciężkich ominie Sianów.

Ekspresówka S6 ma na tym odcinku to dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na obwodnicy Sianowa znajdują się dwa wiadukty nad obwodnicą, dwa mosty oraz wiadukt w ciągu S6 nad drogą lokalną. Wybudowano także nowy węzeł Sianów Zachód łączący S6 z DW203 i obecną DK6. Wcześniej już otwarto węzeł Sianów Wschód.

Policjant może o to spytać podczas każdej kontroli. Lepiej, żeby kierowca odpowiedział

Droga S6 do Koszalina. Co się dzieje?

Prace wciąż trwają od węzła Sianów Zachód do węzła Koszalin Wschód, o długości około 4,3 km,. Realizowany jest tam najbardziej skomplikowany element inwestycji, estakada ES-119. - Obiekt ten wykonywany jest przy użyciu dwóch metod - nawisowej i nasuwania podłużnego. Nasuwanie przęseł jest już niemal zakończone.?Postępują też prace przy realizacji przęseł metodą nawisową - komentuje GDDKiA. Całkowite zakończenie prac na tym fragmencie planowane jest w II kwartale przyszłego roku.