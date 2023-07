Ring z rondem otwarty. Pierścień dróg szybkiego ruchu domknięty wokół Łodzi? Prawie domknięty

Drogowcy świętują domknięcie pierwszego w Polsce pierścienia dróg szybkiego ruchu wokół Łodzi. Sęk w tym, że to, co GDDKiA traktuje jako sukces, to wciąż nie jest pełny pierścień dróg wokół dużej aglomeracji. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze kluczowego łącznika drogi ekspresowej S14 oraz autostrady A2.

