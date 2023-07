Druga młodość najmniejszego lwa. Miejski Peugeot 208 oraz e-208 po liftingu

Miejski Peugeot 208 obecnej generacji debiutował pod koniec 2019 roku. Pojazd w ciągu nieco ponad trzech lat został wyprodukowany w liczbie bliskiej 1 000 000 egzemplarzy, a w latach 2021 i 2022 okazał się najlepiej sprzedającym się samochodem w Europie we wszystkich segmentach łącznie. Co więcej, w pełni elektryczny wariant e-208 w 2022 roku był najlepiej sprzedającym się samochodem elektrycznym segmentu B na Starym Kontynencie. Więcej o nowych samochodach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Najmniejszy lew w rodzinie marki Peugeot teraz zaliczył kolejny etap rozwoju. Gama 208 po zmianach obejmować będzie trzy wersje wyposażenia – Allure, Active i GT, a także pięć zespołów napędowych. Podstawowa jednostka to PureTech 75 – 3-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,2 litra i mocy 75 KM, współpracujący z 5-stopniową manualną skrzynią biegów. Mocniejszy PureTech 100 wytwarza moc 100 KM i jest łączony z 6-stopniową manualną skrzynią biegów.

Do oferty trafią dwie zupełnie nowe hybrydy – Hybrid 100 i Hybrid 136, składające się z 3-cylindrowego silnika benzynowego PureTech oraz instalacji 48V, współpracującego z 6-stopniową, dwusprzęgłową, zelektryfikowaną skrzynią biegów z wbudowanym silnikiem elektrycznym. Jak informuje producent, hybrydy te przez ponad 50 proc. czasu jazdy w mieście będą się poruszać wyłącznie w zeroemisyjnym trybie elektrycznym.

Nowy elektryczny napęd o mocy 115 kW/156 KM, współpracuje z akumulatorem trakcyjnym o pojemności 51 kWh i zapewnia do 400 km zasięgu (w cyklu mieszanym WLTP). W zeroemisyjnym aucie montowane będą dwa rodzaje ładowarek pokładowych, które są dostosowane do różnych źródeł ładowania. W standardzie oferowana jest ładowarka prądu jednofazowego o mocy 7,4 kW, a w opcji — prądu trzyfazowego o mocy 11 kW. Szacunkowe czasy ładowania od 20 proc. do 80 proc. wynoszą: mniej niż 30 minut z terminala publicznego (100 kW), 4 godziny 40 minut z terminala typu WallBox (7,4 kW) i 11 godzin 10 minut ze wzmocnionego gniazdka domowego (3,2 kW).

Ślady po pazurach zamiast kłów

Peugeota 208 po liftingu wyróżnia przede wszystkim nowa sygnatura świetlna. Dokładnie ten sam motyw został wprowadzony w crossoverze 2008, a także w większych modelach 508 i 508 SW. Charakterystycznym elementem nowego układu świateł są trzy długie, pionowe listwy świetlne przypominające ślad pazurów. Zostały dodatkowo wyeksponowane poprzez wbudowanie ich w błyszczące czarne wstawki zderzaków. Inaczej przedstawiają się także lampy główne wykorzystujące technologię Full LED oraz grill lakierowany w kolorze nadwozia z umieszczonym na środku nowym logo marki.

Z tyłu również zmianie uległ wygląd lamp, w których dodano trzy niezależne moduły świateł LED w poziomym układzie, a na klapie pojawił się duży napis z nazwą marki. Kolejną nowością jest lakier Żółty Agueda. Kontrastujący czarny dach będzie opcją w wyposażeniu GT. Uzupełnieniem liftingu są nowe wzory felg aluminiowych w rozmiarach 16 i 17 cali.

Wnętrze nowego Peugeota 208 Fot. Peugeot

Odświeżony i-Cockpit

Wnętrze także doczekało kilku zmian. Kokpit jest jeszcze bardziej zaawansowany technologicznie za sprawą poprawionego zespołu zegarów. Wskaźniki w wersjach Allure i GT są w pełni cyfrowe, z nowymi grafikami i konfigurowalnym układem wskazań. 10-calowy panel w topowej odmianie GT posiada wyświetlacz 3D montowany w standardzie. W podstawowym 208 Active zespół zegarów pozostaje analogowy, z umieszczonym na środku kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 3,5".

Nowy 10-calowy ekran dotykowy (wcześniej w słabiej wyposażonych wersjach 7-calowy) umieszczony na szczycie konsoli środkowej jest teraz montowany we wszystkich wersjach 208. Interfejs odpowiada za wiele ustawień samochodu oraz umożliwia obsługę systemów informacyjno-rozrywkowych najnowszej generacji. W wersjach Allure i GT centralny ekran jest wykonany w technologii HD. Warto także podkreślić, że przełączniki obsługujące najważniejsze funkcje auta, ulokowane pod centralnym ekranem, zostały zachowane.

Inne nowości to dodanie wydajniejszej indukcyjnej ładowarki do smartfonów, zwiększona liczba portów USB, a w wersji wyposażenia GT możliwość ustawienia jednego z ośmiu różnych kolorów oświetlenia ambientowego. Oprócz nowych kamer o wysokiej rozdzielczości wspomagających parkowanie, o wsparcie kierowcy podczas jazdy zadba szereg funkcji ułatwiających prowadzenie pojazdu i zwiększających bezpieczeństwo. Pojemność bagażnika nie uległa zmianie i wynosi 309 litrów (do wysokości tylnej półki). W materiale wykorzystano zdjęcia producenta