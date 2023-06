Wkrótce kupisz Fiata w każdym kolorze pod warunkiem, że nie będzie szary. Włosi przestają robić takie auta

Od czerwca bieżącego roku Fiat przestał oferować kolor szary. Z oferty zniknęła opcja takiego lakieru, bo "na świecie jest już dość szarych samochodów". To świetny pomysł z marketingowego punktu widzenia, bo budzi zainteresowanie i zwraca uwagę na kluczowe zalety włoskich aut, ale może być ryzykowny dla działu sprzedaży.

Nietypowe ogłoszenie jest elementem kampanii promującej nowy model Fiata 600e, który będzie elektrycznym następcą modelu 500X i krewniakiem Jeepa Avengera BEV, Oba modele oraz bliźniaczy crossover Alfy Romeo (Brennero?) mają być wytwarzane w polskiej fabryce koncernu Stellantis w Tychach. Na tej podstawie można się domyślić, że będzie miał mniej więcej cztery metry długości oraz identyczny napęd o mocy 156 KM i zasięgu około 400 km. Prawdę poznamy już wkrótce, bo premiera nowego modelu Fiata została zaplanowana 4 lipca 2023 r.

Wróćmy do kolorów. Wykreślenie z cennika szarości zostało ogłoszone na filmie reklamowym, w którym obok Fiata 600e główną rolę gra szef Fiata Olivier Francois. Wspólnie są zanurzani w kadzi z farbą o pięknej barwie Sicilia Orange postawionej na rynku toskańskiej miejscowości Lerici. Przekaz można traktować dosłownie i w przenośni.

Chodzi o to, że zdaniem Fiata na świecie jest zbyt wiele nudnych aut. Jaskrawe kolory podkreślają wyjątkową estetykę samochodów projektowanych we Włoszech. Kolor jest środkiem wyrazu włoskiego temperamentu, a szary się nadaje do tego wyjątkowo słabo. Dlatego Fiaty mają przestać być szare i nudne, począwszy od teraz.

Czy Fiat przestanie sprzedawać szare auta? Chcę, żeby to była prawda

Tak naprawdę trudno wyczuć, jak będzie wyglądać wdrażanie efektownego hasła. Czy naprawdę szary zniknie z konfiguratorów? Deklaracja dotyczy tylko nowego modelu Fiat 600e, czy całej gamy i czy będzie aktualna na wszystkich rynkach? A może to tylko żart? Przy okazji, nie wiem, czy zauważyliście, ale właśnie wróciło do łask stare logo marki Fiat, przynajmniej na wideo. Włoski producent zastosował cztery skośne linie po raz ostatni w 1999 r.

Trzymam za słowo, żeby słowa Fiata stały się ciałem, bo bardzo podoba mi się taki pomysł. Jest odważny, a poza tym sam nie lubię szarych i srebrnych aut. Tylko że za śmiałymi słowami powinny pójść czyny, a rezygnacja z popularnej wśród klientów opcji kolorystycznej może skutkować spadkiem sprzedaży. Poza tym, póki co w polskim konfiguratorze Fiata Tipo wciąż widzę szary lakier Colosseo. Mam nadzieję, że wkrotce z niego zniknie. Inaczej na pewno go sobie nie kupię. Chcę, żeby na świecie były tylko auta w kolorach: Sicilia orange, Paprika orange, Passione red, Blu Dipinto di Blu, Italia blue, Venezia blue, Rugiada green, Foresta green, Rose gold i Cinema black