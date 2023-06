Tańsze paliwo na wakacje. Duży gracz na polskim rynku dołącza do rywalizacji o kierowców

Rywalizacja o kierowców nabiera tempa tuż po zakończeniu roku szkolnego. Wakacyjne obniżki cen paliw wprowadzają takie sieci jak m.in. Amic Energy, BP, Circle-K, MOL, Moya i Orlen. Zależnie od sieci cena za litr paliwa jest obniżona o 30-35 groszy (lub 40 groszy w przypadku posiadaczy karty dużej rodziny).

Amic Energy - rabat do 35 groszy (benzyna, olej napędowy)

BP - rabat 30 groszy (benzyna, olej napędowy) i 10 groszy (gaz)

Circle-K - rabat 35 groszy (benzyna, gaz, olej napędowy)

Orlen - rabat 30 groszy (benzyna, olej napędowy)

Do grona firm promujących niższe stawki dołącza także Shell (ponad 450 stacji w kraju) z nowym programem "do pełna z korzyściami". Podobnie jak część konkurentów sieć obniży cenę o 30 groszy za litr. Okazuje się, że rabat dotyczy tylko wybranych produktów. Wśród nich nie ma gazu LPG.

Shell obniża cenę paliw premium

W ramach wakacyjnej promocji zniżki dotyczą paliw premium Shell czyli V-Power 95 i V-Power Diesel. Tankowanie z nowym rabatem będzie możliwe tylko w wybrane dni tygodnia: poniedziałki, środy, piątki, soboty i niedziele od 3 lipca do końca sierpnia 2023 r. We wtorki i czwartki Shell będzie zaś prowadzić dotychczasową akcję w ramach której paliwo premium oferowane jest w cenie podstawowych.

Nie zabrakło odpowiednich zastrzeżeń. Rabat dostępny jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników programu lojalnościowego ClubSmart. Znamienne, że kto skorzysta z wakacyjnej promocji nie otrzyma punktów programu ClubSmart. Jednorazowano zatankujesz do 60 litrów (ale nie mniej niż 10 l). I to są jedyne limity, gdyż kierowcy samochodów o DMC do 3,5 t mogą wielokrotnie skorzystać z promocji . Shell dopuszcza nawet tankowanie do atestowanych kanistrów. Podobnie jak rywale nie nalicza zaś rabatu w przypadku transakcji z użyciem karty dużej rodziny oraz karty paliwowej.