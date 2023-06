Rozbiła BMW. Miała blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie, za co grozi do 2 lat więzienia

W poniedziałek 5 czerwca po godzinie 20.00 policjanci ruchu drogowego zostali skierowani na ulicę Grudniową w Mikołowie (woj. śląskie), gdzie doszło do zdarzenia z udziałem kobiety kierującej pojazdem marki BMW. Na miejscu okazało się, że 47-latka najpierw uszkodziła fragment ściany budynku i kosz na śmieci, a kiedy wyjeżdżała z posesji na biegu wstecznym wpadła do rowu. Podczas próby wydostania się z niego uderzyła jeszcze w słup energetyczny.

REKLAMA

W relacji policjantów na temat tego zdarzenia czytamy, że kobieta po wyjściu z pojazdu zataczała się i czuć było od niej woń alkoholu. Mieszkanka Mikołowa została przewieziona do szpitala, gdzie pobrano jej krew do dalszych badań, a następnie trafiła do izby wytrzeźwień. Badanie alkomatem wykazało w jej organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. Kobiecie zatrzymano prawo jazdy, a o jej dalszym losie zdecyduje sąd.

Pościg drogami powiatu radomskiego za 23-latkiem w BMW

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych w przypadku osoby, która po raz pierwszy dopuściła się takiego czynu. W sytuacji, kiedy osoba po raz kolejny kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości świadczenie pieniężne jest nie mniejsze niż 10 tysięcy złotych.

Reaguj na widok pijanego kierowcy

Pijanym osobom nie należy pozwalać na jazdę samochodem. Jeśli podejrzewamy, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, niezwłocznie poinformujmy o tym właściwe służby. Dzięki obywatelskiej postawie i stanowczej reakcji być może zapobiegniemy tragedii na drodze. Alkohol obniża koncentrację, spowalnia reakcję oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Tym samym uniemożliwia bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym. O niebezpiecznych zdarzeniach na drogach piszemy codziennie na Gazeta.pl.