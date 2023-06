Jak co roku stowarzyszenie ADAC przygotowało autorski raport na temat awaryjności. Niemcy swój ranking opierają na podstawie liczby wezwań pomocy drogowej w Niemczech do danego modelu auta. W wyliczeniach uwzględnia się też wiek auta oraz liczbę zarejestrowanych egzemplarzy danego modelu (z podziałem na roczniki). W raporcie brane są pod uwagę modele, które mają co najmniej 7 tys. rejestracji w każdym z roczników.

Z kolei ocena to wypadkowa liczby wezwań pomocy drogowej na 1000 egzemplarzy danego modelu zarejestrowanych w Niemczech w danym roczniku. Raport dzieli auta na 6 kategorii pod względem rozmiaru. W tym roku do rankingu trafiło aż 155 modeli, w tym cztery „elektryki" - BMW i3, Renault Zoe, VW ID.3 i Tesla Model 3.

Warto też dodać, że ADAC gromadzi także dane o rodzaju usterek, które unieruchomiły pojazd. Co ciekawe od początku powstawania raportów, czyli od 1967 roku najczęściej przyczyniają się do tego problemy z rozładowanym akumulatorem. Nawet w przypadku uwzględnionych w raporcie modeli aut elektrycznych, jest to jeden z głównych powodów interwencji pomocy drogowej. W raporcie ADAC 2023 także główną przyczyną wezwań były problemy z baterią rozruchową. W 2022 roku stanowiło to 43,2 proc. wszystkich awarii – to o 3 proc. mniej niż w poprzednim roku.

Sami twórcy raportu podkreślają, że w tym przypadku trudno jednoznacznie stwierdzić, kto jest winny, gdy pojawia się problem z akumulatorem w samochodzie. W końcu można przypadkowo zostawić włączone światło, źle zamknąć klapę bagażnika lub jeździć tylko na krótkich dystansach, żeby skrócić żywot baterii.

Abstrahując od wątpliwości co do interpretacji i faktycznej wartości zebranych ocen, raport ADAC daje jednak pogląd na to, które modele są bardziej problematyczne. Widać to np. w przypadku różnych generacji tego samego modelu. Czasem te nowsze i teoretycznie nowocześniejsze i lepsze, okazują się bardziej awaryjne.

Najbardziej awaryjnych samochodów 2023 – Raport ADAC 2023 z podziałem na klasy:

Najgorsze mikro samochody 2023 roku

Smart Forfour. W tym przypadku szczególnie źle wypadają modele z roczników od 2015 do 2018. W roczniku 2019 gorszy był od niego jedynie... Smart Fortwo.

Najgorsze auta miejskie 2023 roku

Renault Clio szczególnie często na lawecie lądowały auta z roczników 2012 i 2013. Niezbyt dobrą opinią może pochwalić się może Opel Meriva i Mitsubishi Space Star oraz najstarsze egzemplarze Hyundaia i20.

Najgorsze kompakty 2023 roku

Peugeot 308 w rocznikach 2012-2013 okazało się zdecydowanie mało udanym autem wśród pojazdów kompaktowych. Jednak wpadki zaliczył tu także Ford Focus (lider wtop w 2013 roku), Renault Megane (szczególnie rocznik 2016), Fiat Tipo, Renault Kangoo. Co ciekawe fatalnie wypada też hit sprzedażowy Toyoty, czyli niewielki crossover C-HR, w którym wyjątkowo często zawodziła właśnie bateria.

Najgorsze auta klasy średniej 2023 roku

Niezbyt dobre opinie w raporcie ADAC zebrały vany z grupy VAG. Zarówno Seat Alhambra, jak i Volkswagen Sharan z roczników 2013-2016 zebrały bardzo słabe noty. W kolejnej generacji modelu wyniki awaryjności znacznie się już poprawiły. Z kolei młodsze egzemplarze Forda S-Max wypadają gorzej niż jego starsze wersje (od 2014 w dół). W tej kategorii słabo wypada też Opel Insignia.