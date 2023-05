Szeroka rodzina Forda Tourneo zyskuje nowego wielozadaniowego przedstawiciela. A właściwie to dwóch przedstawicieli, z których pierwszy jest kombivanem napędzanym spalinowym silnikiem, a drugi za sprawą napędu w pełni elektrycznego okazuje się odmianą, jakiej do tej pory w tym segmencie marka spod znaku niebieskiego owalu nie miała. Więcej o samochodach elektrycznych piszemy na Gazeta.pl.

REKLAMA

Nowy Tourneo Courier z turbodoładowanym silnikiem benzynowym 1.0 EcoBoost o mocy 125 KM wejdzie do produkcji jeszcze w 2023 roku. Klienci będą mogli zdecydować się na sześciobiegową manualną skrzynię biegów lub wariant z nową siedmiobiegową, dwusprzęgłową skrzynią automatyczną. Listy zamówień otwarte zostaną tego lata, a pierwsze egzemplarze dotrą do właścicieli pod koniec bieżącego roku.

Ford Transit Courier. Oto jak producent auta słucha swoich klientów

Klienci będą mieli do wyboru parę wersji auta z silnikiem 1.0 EcoBoost. Oferta obejmie: wyjściowy wariant Trend, elegancki Titanium oraz reprezentującą ducha przygody wersję Active. Bogata specyfikacja standardowa będzie zawierać m.in.: system informacyjno-rozrywkowy Forda SYNC 4 z 8-calowym ekranem dotykowym, bezprzewodową integrację telefonów poprzez Apple CarPlay i Android Auto, pokładowy modem umożliwiający komunikację z aplikacją FordPass i zdalne aktualizacje over-the-air.

W pełni elektryczny Ford E-Tourneo Courier

Kombivan wyposażony w elektryczny układ napędowy, uzupełniony bogatym zestawem rozwiązań cyfrowych i funkcji powiązanych z komunikacją sieciową, otrzymał nazwę E-Tourneo Courier. Auto do oferty w Europie trafi w roku 2024. Produkcja seryjna zostanie uruchomiona w Krajowie w Rumunii w połowie przyszłego roku, obok crossovera Puma. Co ciekawe, gama Pumy wzbogaci się również o wariant w pełni elektryczny.

E-Tourneo Courier otrzyma silnik elektryczny o mocy 100 kW (136 KM). Do wyboru będzie jeden z trzech trybów jazdy: Normal, Eco i Slippery. Prędkość maksymalna została ograniczona do 145 km/h. Baterię (na razie Ford nie podaje jej pojemności) będzie można ładować zarówno prądem przemiennym o mocy 11 kW, jak i prądem stałym o mocy 100 kW. Ładowanie akumulatora od stanu 10 do 100 proc. za pośrednictwem standardowego gniazda prądu przemiennego zajmuje 5,7 godziny. Dzięki szybkim ładowarkom prądu stałego klienci zwiększą zasięg o 87 km w zaledwie 10 minut, a uzupełnienie akumulatora od 10 do 80 procent potrwa mniej niż 35 minut.

Przestronny i pojemny kombivan

Nowy Ford Tourneo Courier został opracowany od podstaw i z myślą o ludziach prowadzących aktywny tryb życia. Auto umożliwi komfortowy przewóz pięciu dorosłych osób i ich bagażu. Środkowa kanapa jest dzielona w proporcji 60/40 i dysponuje przestrzenią bagażową większą o ponad 44 procent w porównaniu z ustępującym Tourneo Courierem (570 litrów). Po opuszczeniu środkowych foteli pojemność transportowa rośnie do 2162 litrów.

Dostawcze Fordy na wodór. Testy nowego rodzaju paliwa już trwają

Auto może również przewozić o 100 kg więcej, niż pojazd poprzedniej generacji. Schowek pod maską bagażnika ma 44 litry pojemności. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy przez E-Tourneo Couriera wynosi 700 kg. Tourneo Courier napędzany silnikiem benzynowym EcoBoost może holować do 1000 kg. Hak holowniczy i 13-pinowe złącze elektryczne są dostępne jako wyposażenie opcjonalne.

Seryjnym wyposażeniem elektrycznego kombivana jest zestaw cyfrowych wskaźników i system informacyjno-rozrywkowy SYNC 4, sterowany za pomocą dużego, 12-calowego wyświetlacza dotykowego. We wnętrzu bezprzewodowo zintegrujemy urządzenia mobilne poprzez Android Auto i Apple CarPlay 4, w wyposażeniu jest także indukcyjna ładowarka telefonu. Oprócz pakietu nowych systemów wspomagających kierowcę, jazdę w mieście ułatwiają seryjne przednie i tylne czujniki parkowania.

Podobnie jak odmiana spalinowa, również elektryczna będzie dostępna w kilku wersjach, reprezentujących odmienne style. Najbardziej lifestylowy wariant Active cechuje się kontrastowym lakierowaniem dachu, wzmocnieniami nadkoli, poprzeczkami dachowymi i wyjątkowymi tkaninami obić foteli. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.