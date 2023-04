W Radomiu 14-latek spowodował wypadek. Jechał z 17-letnim kolegą

W czwartek 20 kwietnia około godziny 19 dyżurny radomskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Puławskiej w Radomiu (woj. mazowieckie), w którym brały udział dwa samochody osobowe. Na miejsce zostali wysłani mundurowi z radomskiej drogówki.

REKLAMA

Funkcjonariusze skierowani do wypadku ustalili, że przyczyną zdarzenia było najprawdopodobniej nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez kierującego pojazdem marki Audi. Niemiecki sedan uderzył w Forda przemieszczającego się drogą z pierwszeństwem, którym jechał 66-letni mieszkaniec powiatu radomskiego.

Jak się okazało, Audi prowadził nastolatek mający 14 lat. Młodzieniec podróżował z 17-latkiem siedzącym na fotelu pasażera. Na skutek zdarzenia, starszy z nich doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala. Z komunikatu prasowego zamieszczonego na stronie mazowieckiej policji dowiadujemy się, że chwilę przed wypadkiem Audi kierował 17-latek, który postanowił zamienić się z kolegą i pozwolił mu poprowadzić.

Wymusił pierwszeństwo przejazdu. Akurat trafił na nieoznakowany radiowóz

To nie pierwszy raz, kiedy jeden z młodzieńców został przyłapany na jeździe samochodem po drogach publicznych. Z powodu jazdy bez uprawnień 17-latek ma już orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wiadomo, że wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

Sąd rodzinny zajmie się nastolatkami

Młodzi ludzie, którzy zaliczyli wypadek w Radomiu, będą tłumaczyć się ze swojego zachowania przed sądem rodzinnym. Niestety, wśród nieletnich panuje przekonanie, że nie mogą ponieść żadnych konsekwencji prowadząc samochód bez prawa jazdy. Takie myślenie jest błędne. Przepisy mówią wprost, że każdy kto prowadzi pojazd mechaniczny nie mając do tego stosownych uprawnień, podlega karze grzywny. W sytuacji, gdy za kierownicą znajduje się nieletni to sprawa trafia do sądu rodzinnego. W takich przypadkach sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów do 21 roku życia. Więcej o podobnych zdarzeniach można przeczytać na stronie głównej Gazeta.pl.