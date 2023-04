Przejeżdżasz na co dzień przez plastikowe progi zwalniające na polskich drogach? Korzystasz z boiska na orliku albo odwiedzasz z dziećmi okoliczny plac zabaw? W tych wszystkich miejscach nietrudno o hulajnogi, a ściślej to, co z nich powstało po przetworzeniu. Okazuje się, że surowce uzyskane z recyklingu hulajnóg elektrycznych są wykorzystywane np. w formie granulatu na boiskach czy placach zabaw.

– Wypełnienie sztucznej murawy boiska, podłoże placów zabaw czy progi zwalniające na drogach to tylko kilka przykładów. Jest ich jednak znacznie więcej. Można stwierdzić, że jest nieograniczona liczba przykładów zastosowania surowców pochodzących z recyklingu naszych hulajnóg – wyjaśnił Michał Borek z polskiego oddziału Lime (jeden z największych na świecie dostawców współdzielonych pojazdów elektrycznych). Odzyskane materiały przydają się także do produkcji progów zwalniających, ekranów akustycznych przy drogach, przyborów kuchennych, huśtawek dla dzieci, ram rowerów, blach do pieczenia, tacek do grillowania czy przewodów elektrycznych i biżuterii.

Jak długo żyje jedna hulajnoga elektryczna?

Po ścieżkach i drogach kilkudziesięciu polskich miast jeździ ponad 20 tys. elektrycznych hulajnóg Lime. Jest zatem co oddać w przyszłości do recyklingu (w naszym kraju przetwarza się aż 99,8 proc. e-hulajnóg Lime). Nietrudno o pytanie o żywotność pojazdów. Jak długo zatem służy jedna akumulatorowa hulajnoga w Polsce?

- Obecnie do recyklingu trafiają pierwsze modele z lat 2018/2019. Możemy zatem przyjąć, że średnia wieku hulajnogi wynosi 5 lat. Początkowo zakładaliśmy, że pierwszy model wystarczy na okres 2-3 lat. Sprawdził się jednak znacznie dłużej. Stosujemy już nowocześniejsze wersje o wydłużonej żywotności. Jak długiej? To już nasza tajemnica handlowa – dodał Borek. A to niejedyna tajemnica. Firma odpowiedzialna za recykling pojazdów Lime (pięć zakładów MB Recycling) nie zdradza komu przekazuje akumulatory, przeznaczone do nowo budowanych magazynów energii. A baterii jest niemało. Do tej pory w Polsce poddano recyklingowi aż 10 tys. e-hulajnóg Lime o łącznej masie ponad 142 tys. kg.

Aluminium, stal i guma

Najwięcej odzyskuje się aluminium (42,5 proc. każdej hulajnogi to elementy aluminiowe). Przydaje się do produkcji felg, ram rowerowych czy tacek do grilla. Ze stali (19,5 proc. elementów w hulajnodze) wykonuje się m.in. karuzele i huśtawki instalowane na placach zabaw. Silnik to zaś niezbędne źródło do produkcji nowych przewodów elektrycznych. Ponad 10 proc. konstrukcji stanowi zaś guma, którą po przetworzeniu wykorzystuje się do produkcji progów czy wypełnień na placach zabaw i boiskach ze sztuczną murawą.

Kiedy zatem wycofać hulajnogę z użytkowania? Najczęściej wtedy, gdy pojazd jest wyeksploatowany lub tak uszkodzony, że nie nadaje się do naprawy. A najbardziej poważne uszkodzenia zazwyczaj zdarzały się, gdy pojazd trafił w ręce wandala (to rzadkość). - Wandalizm nie jest wyzwaniem, bo społeczeństwo w naszym kraju przywykło do pojazdów. Wandalizm w Polsce nie jest tak duży jak mogłoby się wydawać – wyjaśnił Borek.

Jest polski rekord kradzieży

Nad Wisłą udało się rozwiązać problem kradzieży, z którym zmagano się ledwie kilka lat temu. – Jeszcze w 2018 r. często kradziono hulajnogi. Sporo jednak odzyskaliśmy, gdyż nasze pojazdy łatwo zlokalizować. Ludzie chowali je w piwnicach, garażach, a nawet balkonach. Odnotowaliśmy też jeden rekord. Ostatnio znaleźliśmy egzemplarz, który zginął w 2018 r. – powiedział Borek.

Jak często wymienia się hulajnogi elektryczne? - Nie mamy sztywnych założeń, że musi wytrzymać kilka lat. Dwa lata temu uruchomiliśmy algorytm z przewidywaniem potencjalnych usterek, co bardzo ułatwia pracę serwisantom. Mamy też stałe patrole na rowerach elektrycznych, które regularnie kontrolują pojazdy. Wykrywamy również, kiedy nasze hulajnogi zostają przewrócone – dodał Borek.

Mijasz po drodze przewróconą hulajnogę? Podnieś ją i zaparkuj w bezpiecznym miejscu. Niewykluczone, że z czasem skorzystasz z niej kupując nowe produkty do domu czy ogrodu, które powstały na bazie odzyskanych surowców. Recykling to nie jest odległa wizja. Przetwarzanie produktów wycofanych z użycia trwa w najlepsze od lat. Także w Polsce. Więcej wiadomości na temat motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl