Nowy samochód stał się w Rosji towarem luksusowym. Nie dość, że w salonach brakuje wielu popularnych modeli (po rozpoczęciu agresji na Ukrainę wycofało się wielu zagranicznych producentów), to jeszcze znacząco wzrosły ceny tych pojazdów jakie pozostały w ofercie. W niektórych przypadkach nawet dwukrotnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Rolls

Im drożej tym mniej klientów. W pierwszym kwartale 2023 r. w Rosji udało się sprzedać ponad 153 tys. samochodów osobowych i dostawczych (z czego 117 tys. to osobowe). To aż o 44,7 proc. mniej niż rok wcześniej! Znacznie lepiej wygląda porównanie wyników sprzedaży z jednego miesiąca. W marcu 2023 r. zarejestrowano 69,9 tys. osobówek. To zaledwie o 11,4 proc. mniej niż w 2022 r.

Rosjanie buntują się przeciw wprowadzonym przez państwo zasadom kwarantanny, skazującym obywateli na nędzę. Na zdjęciu: korek na wjeździe do stolicy. Milicja sprawdza wszystkich. Moskwa, Rosja, 15 kwietnia 2020 Fot. Dmitry Serebryakov / AP Photo

Rosjanie pokazali najnowszy model Moskwicza. Zgadnijcie skąd pochodzi?

Łada królem. Jak długo?

Na motoryzacyjnym tronie w Rosji wciąż utrzymuje się Łada. W marcu Rosjanie kupili aż 24 tys. egzemplarzy. Firma chwali się tym wynikiem, gdyż to oznacza wzrost aż o 41,9 proc. Skąd taki sukces? Rosjanie czynią spore postępy w poszukiwaniu brakujących zachodnich komponentów (nie jest tajemnicą, że udział podzespołów zagranicznych firm sięgał nawet 50 proc. w przypadku niektórych modeli rosyjskiej marki).

Maj 2022, salon Łady w Samarze Fot. Shutterstock / Shutterstock

Na podium w marcu znaleźli się także dwa producenci z Chin. Chery sprzedało 8037 aut (ponad czterokrotny wzrost). Trzeci w zestawieniu Haval znalazł zaś aż 6850 nabywców (2,5-krotny wzrost sprzedaży). W TOP10 marek znalazło się jeszcze kilka chińskich firm.

Sprzedaż nowych samochodów w Rosji (marzec 2023 r.)

Łada - 24 252 egz. Chery - 8037 egz. Haval - 6850 egz. Geely - 5257 egz. EXEED - 3368 egz. KIA - 3366 egz. Hyundai - 2864 egz. OMODA - 2395 egz. Toyota - 1942 egz. Changan -1030 egz.

Wołodymyr Zełenski w pancernej limuzynie. W takiej samej wypadek miała Beata Szydło