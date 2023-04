Oto najnowocześniejsze auto z Rosji. Rosjanie reaktywowali markę z czasów komunizmu

Nie wszyscy sowieccy producenci samochodów przetrwali upadek ZSRR. Z nowym ładem nie poradził sobie Moskwicz, który mimo usilnych prób nie zdołał przekonać Rosjan do swoich produktów i przegrał rywalizację m.in. z Ładą. Klienci woleli Ładę Samarę czy Kalinę niż przestarzałe limuzyny o melodyjnych nazwach Światogor czy Dołgoruki.

REKLAMA

Zobacz wideo Audi z prądem

Moskwicz, model z lat 80. Fot. Wikipedia

Ostatnie auta radzieckiej marki opuściły bramy zakładów w Moskwie pod koniec 2001 r. Agonia Moskwicza trwała jeszcze kilka lat, zanim wyprzedano najcenniejszy majątek do Chin i Iranu. To, co pozostało, przejęli zaś Francuzi. Wykorzystali jeden z ocalałych zakładów, by przeprowadzić poważną modernizację i rozpocząć produkcję różnych modeli Dacii z firmowym logo Renault. Nie na długo.

Moskwicz powraca. Tylko czy Rosjan to ucieszy? Jest dwa razy droższy od Dustera

Żegnaj Renault. Chiński inwestor mile widziany

Po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę Renault wycofało się z Rosji. Nowoczesną francuską fabrykę przejęły władze Moskwy, które usilnie poszukiwały inwestorów. Wsparcie znaleźli na wschodzie. Z okazji skorzystali bowiem Chińczycy z JAC Motors. I tak oto w ekspresowym tempie uruchomiono montaż chińskich samochodów. Oczywiście pod marką Moskwicz. Firmowe logo to właściwie jedyny wkład rosyjskiej inżynierii.

Renault Duster fot. mat. prasowe Renault

Renault Duster w Rosji fot. mat. prasowe Renault

Moskwicz 6 Moskwicz. Materiały producenta





Pierwszym modelem Moskwicza został mały SUV 3 z benzynowym silnikiem 1,5 l o mocy 150 KM oferowany w dwóch wersjach różniących się przekładnią (6-stopniowa ręczna lub automatyczna CVT). Ten sam model oferowany jest także z napędem elektrycznym jako Moskwicz 3e (193 KM mocy i 410 km zasięgu). A to nie wszystko.

Renault sprzedaje rosyjskie aktywa za symbolicznego rubla. Będą tam produkować Moskwicze

Moskwicz 6, Sehol A5 Plus, JAC J7 Plus

Moskwicz zaprezentował swój drugi model. To nic innego jak chiński kompaktowy liftback znany w Azji jako JAC J7 Plus lub Sehol A5 Plus. W Rosji będzie zaś oferowany pod nazwą Moskwicz 6. Auto o długości 4,78 m i 1,82 m szerokości będzie składane z komponentów dostarczonych z Chin. Pod maską ten sam benzynowy silnik, co w małym SUV Moskwicz 3. To motor 1,5 l o mocy 150 KM. Rosyjski wkład techniczny? Firmowe znaczki we wnętrzu i nadwoziu.

Rosjanie nie zdradzają jeszcze danych o wyposażeniu i cenach. Można jednak oczekiwać, że w aucie rosyjskiej marki znajdziemy to samo, co w chińskim pierwowzorze. Stąd m.in. cyfrowy kokpit, radio multimedialne z dużym ekranem 10,4" w orientacji pionowej, dostęp bezkluczykowy, klimatyzacja i oświetlenie LED. Na oficjalną specyfikację trzeba będzie jeszcze poczekać, gdyż auto trafi do sprzedaży dopiero w drugiej połowie 2023 r.