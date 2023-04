Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z żoną zatrzymał się podczas wizyty w luksusowym, pięciogwiazdkowym Hotelu Bristol, nieopodal Pałacu Prezydenckiego, przy Krakowskim Przedmieściu, na Trakcie Królewskim w Warszawie. Trasę przejazdu limuzyny, którą wożona jest para prezydencka, obstawiają nie tylko funkcjonariusze SOP, ale także policjanci.

Audi A8 L Security, z którego korzysta Zełenski, to specjalna odmiana flagowej limuzyny niemieckiego producenta samochodów klasy premium. Auto ma już kilka lat na karku ponieważ to pancerna wersja Audi A8 L zbudowana na bazie generacji z lat 2009-2017. Egzemplarze wykorzystywane do ochrony VIP-ów przez SOP to auta po liftingu z końca produkcji. Takie auto ze względu na wzmocnioną strukturę nadwozia waży blisko 3 tony i powstaje wyłącznie na potrzeby rządowych flot wożących najważniejszych ludzi w państwie. To właśnie w takim samochodzie jechała premier Beata Szydło, gdy doszło do słynnego zderzenia z Fiatem Seicento 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu.

Auto wytrzymujące eksplozje ładunków wybuchowych

Audi A8 L Security spełnia wyśrubowane normy bezpieczeństwa klasy VR 9. Strzały z karabinu AK-47 kalibru 7.62 mm (zwanego popularnie Kałasznikowem) nie są zagrożeniem. Auto wytrzyma również ostrzał z ręcznych wyrzutników granatów oraz eksplozje ładunków wybuchowych. Wszystko m.in. dzięki zastosowaniu włókien aramidowych, specjalnych stopów aluminium i pancernej stali.

"Bestia" wraca do Polski z prezydentem Bidenem

Dla jeszcze lepszej ochrony pasażerów, Audi A8 L Security może zostać wyposażone w system wysiadania awaryjnego w sytuacji zagrożenia, system gaszenia ognia czy awaryjnej wentylacji. W standardzie znajdziemy m.in. interkom co komunikacji m.in. z ochroniarzami na zewnątrz, selektywne odblokowywanie drzwi czy oświetlenie uprzywilejowania. Nie zapomniano również o komforcie VIP-ów oferując m.in. tylne fotele z wysuwanym podnóżkiem.

Dużo mocy i napęd na cztery koła

Audi A8 L Security może być napędzane jednym z dwóch silników benzynowych: 4-litrowym turbodoładowanym V8 TFSI o mocy 435 KM (320 kW) i 600 Nm lub wolnossącym W12 FSI, który generuje 500 KM (368 kW) i 625 Nm momentu obrotowego. Ze względu na opony umożliwiające jazdę po przestrzeleniu, maksymalną prędkość ograniczono do 210 km/h, a napęd stale jest przekazywany na cztery koła.

SOP użytkuje samochody napędzane motorem W12. Kilka lat temu zakup dwóch egzemplarzy Audi A8 L Security kosztował państwo 5,5 mln zł.

