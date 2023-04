Polski rynek. Pewna marka premium zanotowała aż 176 proc. wzrostu sprzedaży

Podsumowanie pierwszego kwartału tego roku przyniosło kilka niespodzianek. Na pewno warto zwrócić uwagę na wzrosty, jakie notuje Lexus. Przez pierwsze trzy miesiące tego roku Japończycy sprzedali 2621 samochodów. W samym marcu na polskie drogi wyjechały 833 Lexusy. To wzrost aż o 176 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem zeszłego roku. Marka uzyskała 10,4 proc. udziału w całym rynku premium.

REKLAMA

Zobacz wideo Recenzujemy Lexusa RX prosto ze słonecznej Kaliforni [Autopromocja]

Jakie Lexusy Polacy lubią najbardziej?

Ze statystyk jasno wynika, że najpopularniejszym samochodem marki oraz drugim najpopularniejszym modelem klasy premium w Polsce jest Lexus NX. W marcu zarejestrowano 237 NX-ów (wzrost o 245 proc.), a od początku roku 1128 egzemplarzy. SUV Lexusa ma aż 14,5 proc. udziału w bardzo segmencie SUV-ów premium w tym rozmiarze. Jeszcze mocniejszą pozycję w swoim segmencie w pierwszym kwartale 2023 r. miał większy Lexus - to aż 16,9 proc., co czyni go numerem 1. Od początku roku zarejestrowano 675 egzemplarzy tego modelu.

Co z mniejszymi modelami? W 2023 r. na drogi wyjechało już 494 Lexusów UX. To trzecie miejsce w tej klasie i udział w rynku na poziomie 14,5 proc. Sprzedaż napędza także klasyczna limuzyna ES, notując wzrost sprzedaży o 61 proc. Z salonów wyjechało prawie 300 ES-ów - jest numerem 3 w swojej klasie.

Lexus RZ 450e. Sprawdziłem, jak jeździ się elektrykiem Lexusa z wolantem zamiast kierownicy

A jak radzą sobie inne marki premium?

Z raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR wynika, że w tym roku polska klasa premium urosła o 16,18 proc., a Polacy zarejestrowali dokładnie 25 902 takich aut. Tradycyjnie o miano numeru 1 w Polsce od zawsze walczy BMW z Mercedesem, ale w tym roku na razie odwiecznych rywali pogodziło Audi. Marka z Ingolstadt osiągnęła znakomite 6 046 zarejestrowanych aut, dzięki aż 31,66- procentowemu wzrostowi. W miarę blisko było BMW (5 552 szt.), a Mercedesa czeka trudniejsze odrabianie strat (4 100 aut).

Za niemieckimi dominatorami klasy premium plasuje się Volvo z wynikiem 3 410 sprzedanych aut. Lexus, dzięki rekordowym wzrostom, ugruntował swoje czwarte miejsce i skrócił dystans do konkurentów z Niemiec i Szwecji. Ciekawy pojedynek toczy się za tylnym zderzakiem Lexusa. Na piątym miejscu zakwalifikowano Teslę, która wyprzedziła nieznacznie Porsche. Wynik tego pojedynku to 1046 do 1038 dla Kalifornijczyków.

Serwis Tesli w Polsce. Ile trzeba czekać na naprawę?

Najpopularniejsze samochody premium w Polsce - pierwszy kwartał 2023 r.:

W klasie premium niepodzielnie rządzą SUV-y. Totalnie zdominowały podium i jego okolice, najwyżej sklasyfikowany klasyczny model to Audi A4 z wynikiem 908 zarejestrowanych sztuk. Trzy modele, XC60, NX i Q5, przekroczyły barierę tysiąca zarejestrowanych samochodów. Pierwsze miejsce nie powinno nikogo zdziwić. Volvo od wielu lat dominuje w Polsce, pewnie nie inaczej będzie i w 2023 r, ponieważ XC60 już wypracowała przewagę ponad 600 rejestracji nad drugim Lexusem NX.