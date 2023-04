Oto niezłe wyzwanie – zaplanować podróż na święta wielkanocne, by dotrzeć do celu możliwie jak najszybciej i bez przykrych niespodzianek. Oczywiście możemy zaufać swojej intuicji i ruszyć autem w drogę tą samą trasą co zwykle. Równie dobrze można sięgnąć po telefon i skorzystać z jednej z licznych aplikacji nawigacyjnych. Szczególnie godne polecenia są te programy, które na bieżąco aktualizują dane o ruchu drogowym (np. AutoMapa, Google Maps, Here, NaviExpert, Navitel, TomTom). Dzięki nim mamy zatem spore szanse ominąć największe drogowe zatory.

REKLAMA

Zobacz wideo [MATERIAŁ SPONSOROWANY] Toyota Mirai samochodem przyszłości? Tomasz Korniejew z Robertem Mularczykiem sprawdzili to dla was

Trasę zaplanujesz także z wyprzedzeniem. Zrobisz to odwiedzając strony znanych dostawców map i aplikacji nawigacyjnych (np. NaviExpert, TomTom, Targeo). Wystarczy tylko wskazać dzień i godzinę planowanego wyjazdu by poznać prognozy ruchu i najdogodniejsze trasy. Możesz się zdziwić jak bardzo różnią się zależnie od godziny wyjazdu.

Ruszasz w piątek czy w sobotę?

Kiedy zatem i o której godzinie najlepiej ruszyć w podróż na święta? Według ekspertów Telematics Technologies (dostawca nawigacji NaviExpert) święta wielkanocne nie są czasem, kiedy decydujemy się na kilkudniowe wyjazdy. Na drogach panuje wówczas spokój. Nawet przedświąteczny piątek nie kojarzy się z drogowym Armagedonem.

Pół Polski ruszy zaraz w trasę. Sprawdź kilka rzeczy i uniknij awarii auta

- Już w piątek, ruch nieznacznie maleje względem standardowego ruchu w ten dzień tygodnia. Mniej niż zwykle jeździmy także w przedświąteczną sobotę. Najmniejszy ruch na drogach przypada jednak w świąteczną niedzielę. Liczba wytyczanych przez kierowców tras jest wówczas od 20 proc. do 40 proc. mniejsza niż w pozostałe niedziele kwietnia. Takie są przynajmniej wnioski z analizy danych o świątecznym ruchu drogowym z 2022 roku, pochodzące od NaviExpert – wyjaśnia Katarzyna Przybylska z Telematics Technologies, dostawcy nawigacji NaviExpert.

Świąteczne powroty. Tych godzin unikaj

Zwiększonego natężenia ruchu należy oczekiwać dopiero w drugi dzień świąt. Już od południa zwykle pojawia się więcej samochodów na drogach. - Chętniej i dalej podróżujemy w świąteczny poniedziałek. Liczba układanych tras jest wówczas 10-20 proc. większa w stosunku od pozostałych kwietniowych poniedziałków. Jednocześnie ich długość rośnie niemal dwukrotnie. Ruch w lany poniedziałek jest jednocześnie o około 30 proc. większy niż w świąteczną niedzielę. Jego największe natężenie przypada między 12 a 18. Jeśli więc planujemy w ten dzień odwiedzić rodzinę lub przyjaciół, najlepiej omijać podróże w tym przedziale czasu — mówi Przybylska.

Pijani kierowcy w Wielkanoc 2020 - zatrzymano ponad 540 nietrzeźwych kierujących

Eksperci sprawdzili także zeszłoroczne dane o aktywności policji i zgłoszenia od użytkowników aplikacji NaviExpert i Rysiek. Okazuje się, że w Wielki Piątek, Wielką Sobotę i świąteczny poniedziałek liczba kontroli drogowych rośnie o kilkanaście procent w porównaniu do nieświątecznych, kwietniowych odpowiedników tych dni. Nic nie wskazuje na to, by w trakcie tegorocznych świąt miało być inaczej.