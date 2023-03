Jak przechowywać opony i ich nie uszkodzić? Lista rzeczy do zrobienia

Przechowywanie opon - umyj je

Kilka miesięcy eksploatacji ogumienia w rozmaitych warunkach powoduje, że mogą się na nim gromadzić szkodliwe chemikalia, czyli wszelkiej maści paliwa, oleje i rozpuszczalniki. Mają destrukcyjne działanie na gumową mieszankę, z której zrobione są opony, dlatego przed sezonowym magazynowaniem warto je dokładnie umyć. W tym celu najlepiej wykorzystać letnią wodę z szamponem.

Jak odpowiednio przechowywać opony? Sprawdź uszkodzenia

Na czystej oponie łatwo dostrzec wszelkie nieprawidłowości. To m.in. od stylu jazdy kierowcy zależy, jak długo ogumienie będzie się nadawało do eksploatacji. Agresywna jazda przyspiesza zużycie bieżnika, a także elementów konstrukcyjnych. Dynamiczne atakowanie krawężników, a także ubytków w jezdni może sprawić, że nowa opona już po kilku tygodniach będzie się nadawać do wymiany.

Widoczne odkształcenia, nierównomiernie zużywany bieżnik oraz wszelkie pęcherze i usterki kluczowych elementów konstrukcyjnych powinny czym prędzej skierować nas do wulkanizatora. Mowa tu przede wszystkich o odklejającym się bieżniku, plamach i odparzeniach, przecięciach i rozdarciach boków doprowadzających do zniszczenia nitek osnowy, a także okrycia drutówki. Ten ostatni element stanowi łącznik mocujący gumę do felgi. Jeśli są zbyt poważne, lepiej taką oponę zutylizować, niż stawiać na szali własne bezpieczeństwo w kolejnym sezonie.

Jak odpowiednio przechowywać opony? Stosuj samochodowe kosmetyki

Do czyszczenia opon warto dodatkowo stosować dedykowane dla nich środki pielęgnacyjne. Są to preparaty, które nie tylko myją, ale także zabezpieczają gumę.Warto pamiętać, że środków tych nie aplikujemy na bieżnik, a na rant opony. Poza kwestiami estetycznymi, Środki do pielęgnacji opon spełniają także inne ważne funkcje, które znacząco mogą wpłynąć na bezpieczeństwo podczas jazdy. Wybierając odpowiedni preparat zwróćmy uwagę na to, że każdy z nich ma inne działanie, w tym:

zabezpieczenie przed pękaniem i wysychaniem

zabezpieczenie gumy

przywrócenie elastyczności gumy

ułatwianie czyszczenia opon

ochrona przed szkodliwymi dla gumy promieniami UV

nadanie im estetycznego wyglądu

Kosmetyki do konserwacji ogumienia nie zrujnują domowego budżetu. Specyfiki dostępne w sprayu lub płynie starczają na 2-3 sezony i kosztują kilkanaście złotych. Dostępne są w internetowych sklepach i hurtowniach motoryzacyjnych.

Jak odpowiednio przechowywać opony? Warto postawić na worki ochronne

Przed umieszczeniem opon w zamkniętym pomieszczeniu, należy je dokładnie osuszyć. Ewentualna woda na ogumieniu zabezpieczonym folią może skutkować pojawieniem się bąbli po jego wewnętrznej stronie. Wobec tego, specjaliści polecają specjalne worki ochronne lub tekstylne pokrowce wyposażone w praktyczną rączkę do przenoszenia kompletu gum. Jeśli mamy do dyspozycji garaż, można też za kilkadziesiąt złotych kupić stojak z solidną podstawą lub haki wbijane w ścianę – to rozwiązanie sprawdza się jedynie w przypadku opon z felgami.

Jeżeli z braku innych możliwości opony musimy przechowywać w pozycji stojącej, trzeba raz w miesiącu obrócić każdą sztukę o 90 stopni, by wyeliminować ewentualne powstawanie trwałych odkształceń

Odpowiednie warunki do prawidłowego przechowywania opon

Specjaliści od ogumienia twierdzą, że odpowiednie warunki przechowywania opon wydłużają ich trwałość nawet kilkunastokrotnie. Wobec tego, warto stosować się do konkretnych zaleceń dotyczących pomieszczenia:

najlepsza temperatura dla leżakowania opony to około 15 stopni Celsjusza, a maksymalna 25 stopni

wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70 proc.

składować opony na oczyszczonym podłożu. Odseparować od rozpuszczalników, olejów i paliw

unikać kontaktu opony ze źródłami ciepła w postaci grzejników lub pieców

nie wystawiać na działanie promieni UV

pomieszczenie należy regularnie wietrzyć

Skorzystaj z usług specjalistycznych warsztatów

Z uwagi na trudności z dostęp do odpowiedniego garażu, komórki lub innego pomieszczenia, można skorzystać z usług stosownej firmy. Często warsztaty wulkanizacyjne oferują możliwość przechowywania kompletu opon. Dla stałych klientów stosowane są spore rabaty.