Kolejna nowa droga ekspresowa. S12 ma mieć 315 km i nabiera własnego kształtu

Droga S12 w większości znajduje się w planach i wielu kierowców może jej w ogóle nie kojarzyć. Z planowanych około 315 km do jazdy oddano dopiero około 95 km w województwie lubelskim, ale teraz bardzo mocno pokrywa się z S17, niedługo zacznie nabierać własnego kształtu.. Docelowo S12 połączy A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego z granicą z Ukrainą w Dorohusku. Będzie biegła przez trzy województwa: łódzkie, mazowieckie i lubelskie.

REKLAMA

Z większych miast S12 połączy ze sobą wspomniany Piotrków Trybunalski z Radomiem, Lublinem i Chełmem.

Zobacz wideo 21-latek jadąc BMW, przeciął rondo i uderzył w tył Forda

Droga S12 jest ważnym uzupełnieniem krajowej sieci dróg szybkiego ruchu, jednak z pewnością najbardziej jej wyczekują mieszkańcy województwa lubelskiego. Dlaczego? Szlak znacznie skróci i przyspieszy im podróż na zachód kraju i Europy. Jednak nowa trasa będzie ułatwieniem nie tylko dla nich, bo będzie przebiegać też przez południowe Mazowsze i województwo łódzkie.

Policjant da kierowcom "po łapkach" - 500 zł i aż 12 punktów. Rusza nowa akcja

S12 - nowy odcinek

GDDKiA poinformowała w tym tygodniu, że w przetargu wyłoniła wykonawcę odcinka między Dorohuczą a Chełmem. Wspomniany fragment będzie liczył 22,5 km. Początek planowany jest w miejscowości Chojno Nowe Drugie. Trasa przebiegać będzie nowym śladem wzdłuż obecnej DK12, w większości po jej północnej stronie. W Tytusinie ekspresówka przetnie DK12 i od południowej strony ominie Stołpie, gdzie planowana jest budowa MOP Stołpie. Połączy się z obwodnicą Chełma na węźle Chełm Zachód. W ramach inwestycji planowana jest m.in. budowa mostu, 14 wiaduktów oraz czterech przejść dla dużych i średnich zwierząt. Powstanie także węzeł drogowy Siedliszcze.

Jeśli inne firmy przystępujące nie odwołają się, to ostateczna umowa z wykonawcą, firmą Stecol Corporation, zostanie podpisana w połowie roku. Oferta wykonawcy opiewała na 760 mln zł, czyli mniej niż liczył budżet przewidziany przez GDDKiA (957,7 mln zł).

S12 fot. GDDKiA

S12 - jakie plany

Droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć ok. 75 km. W całości przebiegać będzie po nowym śladzie. Będzie to dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego.

S12 - co się już dzieje?

la obwodnicy Chełma o długości ok. 13,6 km Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie. Wybrano już także najkorzystniejsze oferty w przetargach na wyłonienie wykonawców odcinków Piaski - Dorohucza oraz Chełm - Dorohusk. Nie było od nich odwołań, więc trwa już obligatoryjna kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Rusza budowa S74. Nowa droga ekspresowa startuje od ważnej obwodnicy

Po wykonaniu badań geologicznych wykonawca musiał wyłączyć z planu budowy fragment trasy o długości ok. 5,7 km. Okazało się, że w rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi odkryto odpady przemysłowe. W związku z tym GDDKiA podjęła decyzję o ominięciu składowiska. To niestety jest związane ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, a także opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem kolejnych decyzji środowiskowej.

Obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla tego fragmentu trasy. Niestety, to automatycznie wiąże się z wydłużeniem prac względem pierwotnie zakładanego planu.