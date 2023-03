Rusza budowa S74. Nowa droga ekspresowa startuje od ważnej obwodnicy

Droga ekspresowa S74 będzie przebiegać przez trzy województwa: łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Połączy S12 w okolicach Sulejowa z S19 w Zarzeczu. Największym miastem koło, którego ma przebiegać są Kielce. Docelowo ma mieć ponad 206 km. Na razie wybudowano niecałe siedem kilometrów na południe od Kielc. GDDKiA ma jednak sporo dobrych informacji. Wyczekiwana przez mieszkańców wspomnianych województw eska zaczyna powstawać.

REKLAMA

Zobacz wideo 30 punktów karnych i 5000 zł mandatu dla kierowcy BMW

S74. Start budowy obwieszcza sam minister

Rusza budowa drogi S74: zaczynamy od obwodnicy Opatowa. Rząd spełnia obietnice i realizuje postulaty mieszkańców. Ziemia Świętokrzyska nie wykorzystuje obecnie w pełni swojego potencjału i to chcemy zmienić. Budowa drogi łączącej Polskę centralną, woj. świętokrzyskie i podkarpackie jest konieczna. Sprawi, że mieszkańcy Opatowa, Tarnobrzegu i inne miasta zyskają bezpieczne i komfortowe połączenia drogowe

- powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Za inwestycje odpowiada firma Mostostal Warszawa, a budowa obwodnicy Opatowa i łącznika będzie kosztować 461 mln zł. Obie inwestycje powstają w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Kierowcy nową drogę dostaną w pierwszej połowie 2025 roku.

Jedziesz 70 km/h za znakiem z ograniczeniem do 70 km/h? Nie zawsze tak można

S74 obwodnica Opatowa

Wykonawca zbuduje odcinek dwujezdniowej DK9?klasy?GP (droga?główna ruchu przyspieszonego) o długości 5,1 km i odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości 6,7 km.?Obwodnica biec będzie po?południowo-zachodniej?stronie?Opatowa.? Na skrzyżowaniu obecnej DK74 z nowym przebiegiem DK9, a także na włączeniu przyszłej S74?do istniejącej?DK9?planowane są bezkolizyjne ronda.

Jak przy budowie każdej drogi powstaną nowe obiekty: cztery estakady i dwa mosty z funkcją przejść dla zwierząt, sześć wiaduktów, kładka dla pieszych, przepusty ekologiczne.?W ramach obwodnicy Opatowa planowane są dwa węzły drogowe.

Uzupełnieniem obwodnicy Opatowa będzie?trzykilometrowy?jednojezdniowy?łącznik w ciągu DK74 poprowadzony?na północ od miasta. Dzięki budowie łącznika, kierowcy podróżujący na trasach Kielce - Lublin oraz Radom - Ostrowiec Świętokrzyski?- Annopol - Kraśnik,?nie będą musieli wjeżdżać do miasta.

Rusza ostatni odcinek drogi S10 Bydgoszcz - Toruń

To bardzo ważna inwestycja dla całego regionu

Przez Opatów przebiegają?obecnie?dwie ważne trasy?krajowe o dużym natężeniu ruchu. Są to DK9?od?Radomia, przez Ostrowiec Świętokrzyski do Rzeszowa oraz DK74 od Sulejowa, przez Kielce do Kraśnika.? GDDKiA podkreśla, że obwodnica Opatowa z łącznikiem północnym uwolni miasto od ruchu tranzytowego, korków i spalin.

Poprawę odczują nie tylko mieszkańcy, ale też kierowcy. Nowa droga skróci czas jazdy krajówkami nr 9 i 74. Obwodnica będzie stanowiła ważny odcinek drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie.?

Budowa S74 fot. GDDKiA