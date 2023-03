Flotę znanych marketów budowlanych zasila kilkadziesiąt aut wyprodukowanych w Polsce

Ford Tourneo Connect aktualnej generacji to samochód, który na rynek trafia z zakładów Volkswagena w Poznaniu. Auto to techniczny krewniak Volkswagena Caddy, a cechują go liczne zalety w zakresie funkcjonalności i wszechstronności. Pojazd jest dostępny zarówno z dwoma, jak i trzema rzędami siedzeń, które w części pasażerskiej można z łatwością wymontować. Przesuwne drzwi boczne ułatwiają załadunek albo wsiadanie pasażerom.

Leroy Merlin w ramach umowy zawartej z Fordem, odbierze 62 egzemplarze modelu Tourneo Connect w wersji wyposażenia Titanium. Wszystkie auta będą wyposażone w benzynowy silnik 1.5 EcoBoost o mocy 114 KM. Z napędem na przednie koła zostanie połączona 6-biegowa manualną skrzynia biegów.

Wyposażenie Titanium obejmuje m.in.: system zapobiegania kolizjom Pre-Collision Assist, system monitorowania koncentracji kierowcy, system ostrzegawczy o zmianie pasa ruchu czy czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Na pokładzie znajduje się także 8,25-calowy dotykowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego z obsługą Bluetooth, a także łączność Android Auto i Apple CarPlay. Ford już w bazowej wersji samochodu zawarł także podgrzewane przednie fotele oraz tempomat.

Jak informuje w komunikacie prasowym Ford Polska, model Tourneo Connect jest szczególnie popularny wśród klientów biznesowych, których przyciąga jego wartość rezydualna. Wszystkie dostępne wersje kombivana ze znaczkiem Forda zdominowały zestawienie użytkowania przez 3 lata lub 90 tysięcy kilometrów według danych Info-Ekspert po lutym 2023 r. To typowe wartości przyjmowane przy porównywaniu modeli, najczęściej tożsame z realnym użytkowaniem przez klientów biznesowych. Po tym okresie model Forda nadal będzie wart od 58,9 proc. do 61,1 proc. swojej pierwotnej ceny.+

