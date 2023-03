Pijany 26-latek potrącił 50-latka na pasach. Piratowi grozi 4,5 roku więzienia

Pijani kierowcy to na polskich drogach prawdziwa plaga. Jak wynika z policyjnych statystyk, w 2022 roku zatrzymano 97 856 osób prowadzących na podwójnym gazie. Co najgorsze, tendencja jest wzrostowa - w porównaniu do 2021 roku liczba ta wzrosła o ponad 19,4 tys! Niestety, takie jednostki najwidoczniej nie zdają sobie sprawy z tego, jakim zagrożeniem są dla innych uczestników ruchu, zwłaszcza tych niechronionych. Przypadek nietrzeźwego 26-latka z Żor pokazuje, że na każdym kroku trzeba zachować czujność.

REKLAMA

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

50-latek potrącony na oznakowanym przejściu dla pieszych

W minioną sobotę 11 lutego ok. godz. 13:00 patrol ruchu drogowego otrzymał wezwanie do izby przyjęć Szpitala Miejskiego w Żorach, gdzie miał przebywać mężczyzna prawdopodobnie potrącony przez samochód. Funkcjonariusze bardzo szybko dotarli na miejsce. Niestety, nie udało im się poznać szczegółów zdarzenia — potrącony 50-letni mieszkaniec Żor nie potrafił opisać, co dokładnie się stało.

Nowy wyrok dla kierowcy bmw zaskakuje. Wypadek na ul. Sokratesa zaczął rewolucję

Wraz z mężczyzną w poczekalni przebywały jeszcze dwie kobiety, które były pasażerkami forda w trakcie samego zdarzenia. Początkowo twierdziły, że zauważyły leżącego na jezdni 50-latka i postanowiły mu pomóc, przewożąc do szpitala. Nie potrafiły jednak wskazać, kto kierował pojazdem, gdy doszło do potrącenia.

Policjanci nie dali za wygraną. Szybko ustalili, że do zdarzenia doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych przy Trakcie Piastowskim. Dzięki nagraniu z monitoringu (zamieszczonemu poniżej) ustalili przebieg zdarzenia. Błyskawicznie dotarli też do sprawcy potrącenia.

Zobacz wideo

Okazał się nim pewien 26-latek. Po zatrzymaniu mężczyzny natychmiast zbadano go na obecność alkoholu w organizmie. Niestety, podejrzenia funkcjonariuszy się sprawdziły. Wyniki badania potwierdziły, że w trakcie zdarzenia był nietrzeźwy.

Kierujący pożegnał się już z prawem jazdy. Co więcej, za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz kara nawet 4,5 roku więzienia.

OFERTY AVANTI24.PL: Ostatni etap wyprzedaży w Diverse. Modne sukienki, swetry i kurtki teraz nawet z 70% rabatem!