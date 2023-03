Podejrzany Yaris z dziwnym urządzeniem na dachu. Uspokajmy - to nie nowy "bat na kierowców"

Nie tylko policja sięga po coraz to bardziej zaawansowane rozwiązania. O wykorzystanie najnowszej technologi pokusił się także warszawski Zarząd Dróg Miejskich. Na ulice stolicy wyjechała Toyota Yaris uzbrojona w zestaw urządzeń o nazwie Street Hive. Pojazd ma za zadanie monitorowanie stanu dróg oraz ich oznakowania. Dzięki niemu drogowcy łatwiej namierzą wszelkiego rodzaju ubytki i uszkodzenia w nawierzchni, jak również przewrócone czy zniszczone znaki.

Szybciej, więcej, łatwiej

Od jakiegoś czasu w Pogotowiu Drogowym ZDM działa zespół, który zajmuje się patrolowaniem dróg w celu wychwytywania wszelkiego rodzaju niepokojących uszkodzeń infrastruktury. Niestety, podzieleni na dwuosobowe ekipy pracownicy ZDM pokonując dziennie 40-50 km nie są w stanie dostrzec wszystkich ubytków czy nieprawidłowości.

Chcąc usprawnić ich pracę, w 2022 roku Warszawa jako pierwsza w Polsce przystąpiła do programu laserowego skanowania dróg. W jego ramach przeanalizowano stan łącznie 150-kilometrów stołecznych tras. Jak przekazuje Zarząd Dróg Miejskich:

Zainstalowanymi na dachu samochodu patrolowego kamerami zarejestrowaliśmy 115 odcinków 93 ulic. Następnie dokładny model dróg wraz z infrastrukturą przenieśliśmy na ekran komputera, a wybrani pracownicy zaczęli go przeglądać. Patrolując zza biurka, pracowali na materiale do złudzenia przypominającym Google Street View, ale o wiele dokładniejszym.

Jak dodaje ZDM materiał przeanalizowano za pomocą specjalnego oprogramowania od firmy OPEGIEKA. Okazało się, że w ciągu dnia jedna osoba na ekranie komputera jest w stanie wychwycić nawet 10-krotnie więcej awarii infrastruktury niż podczas patrolu samochodowego.

Program monitorowania tras przez ZDM w 2023 roku

Wyniki programu okazały się tak pozytywne, że również w tym roku warszawski ZDM zdecydował się na jego kontynuację. Do współpracy ponownie zaproszono firmę OPEGIEKA, od której wypożyczono zestaw sprzętu o nazwie Street Hive.

Zestaw przyrządów składa się z dwóch kamer, modułu GPS i skanera LIDAR (laser z teleskopem, umożliwiającego tworzenie trójwymiarowego modelu terenu). Całość, ważącą ok. 20 kg, zamontowano na dachu grafitowej Toyoty Yaris. Tak „uzbrojony" samochód wyjechał na ulice Warszawy w tym tygodniu i będzie je przemierzał do końca marca.

Warto zaznaczyć, że aktualnie drogowcy testują działanie systemu tak, aby jak najlepiej dostosować go do swoich potrzeb.

Będziemy ustawiać kamery do wykonywania sekwencyjnych zdjęć co 5, 10 i 15 m. [...] Przetestujemy też skanowanie z różną prędkością przejazdów. Chcemy zweryfikować, jak dokładny okaże się sprzęt działający już nie przy 30 km/h, ale np. w trakcie dwukrotnie szybszej jazdy. Da nam to odpowiedź, czy możliwe stanie się wydłużenie dziś 50-kilometrowych objazdów

Co ważne, w tym roku drogowcy nie są ograniczeni limitem kilometrów, co oznacza, że przez cztery tygodnie przeskanują tyle ulic, ile tylko będą w stanie.

By jak najlepiej przetestować możliwości nowego sprzętu, zostanie on wypróbowany na różnego rodzaju odcinkach - tak głównych arteriach, jak i ulicach o bardziej osiedlowym charakterze. Pomoże to określić, jak urządzenie będzie pracować w warunkach ruchu ulicznego o różnym natężeniu i jak użyteczny będzie zarejestrowany materiał.

Skanowanie za dni i nocy

Street Hive zostanie przetestowany także w różnych warunkach pogodowych, aby zweryfikować, czy np. rozpoczęcie objazdu w mglisty poranek będzie miało sens. Drogowcy planują także wykonanie co najmniej jednego przejazdu nocą. Jak stwierdzają sami drogowcy - "Ciekawi nas możliwość wykorzystania sprzętu do sprawdzenia działania urządzeń emitujących światło: latarń, sygnalizacji świetlnej i elementów odblaskowych".

Zarejestrowany materiał będzie zgrywany tak samo jak ten z zeszłorocznego pilotażowego skanowania dróg. Trafi on do specjalnej przeglądarki, która umożliwi już zza biurka przeglądanie ulic i notowanie nieprawidłowości. ZDM nie wyklucza, że w trakcie testowania Street Hive pojawią się kolejne pomysły na jego wykorzystanie.

Zgromadzony materiał posłuży nie tylko drogowcom, ale także innym wydziałom, których praca wiąże się z dbaniem o stan infrastruktury drogowej m.in. konserwacją obiektów mostowych i inżynierskich, nadzorem oświetlenia ulicznego czy regulacją zapadniętych włazów i studzienek kanalizacyjnych.

