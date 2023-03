Wojska obrony terytorialnej mogą przyjść po twojego SUV-a

Więcej porad związanych z przepisami dla kierowców znajdziesz również w poradnikach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Bardzo dużo mówi się o tym, że wojsko może powołać do służby praktycznie dowolny samochód. Cel? Chodzi o przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków oraz zarządzania kryzysowego. Tyle że zawsze mówi się o wojsku. Wojska obrony terytorialnej według wielu są wojskami jedynie z nazwy. Prawo traktuje je jednak w charakterze jednego z pięciu rodzajów sił zbrojnych RP. To oznacza, że w ich przypadku uprawnienie cały czas działa.

Czy wojska obrony terytorialnej mogą zabrać samochód?

Załóżmy zatem, że ktoś podjął decyzję o "pożyczeniu" na potrzeby obrony państwa waszego SUV-a. Po kluczyki i dokumenty od auta może się zgłosić zarówno wojskowy, jak i żołnierz WOT. Także i jemu macie obowiązek wydać pojazd. W tym punkcie musimy jednak uspokoić wszystkich kierowców. Możliwość odebrania auta przez wojsko jest mocno potencjalna. Obecnie głównie sporządza się listy pojazdów, które w razie potrzeby i potencjalnie dałoby się wykorzystać. To nie oznacza, że samochód zostanie wypożyczony.

Kto poza wojskiem i WOT-em może odebrać kierowcy samochód?

Wojsko, ale także i WOT. Czy ktoś jeszcze ma uprawnienia do skorzystania z obowiązkowego świadczenia rzeczowego w głos ustawy o obronie Ojczyzny? Ilość podmiotów jest zaskakująco długa. Określa ją art. 628 ust. 3 w/w ustawy. Wskazuje on, że takie same uprawnienia w ramach wykonywania zadań związanych z obroną państwa ma również:

Policja,

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Agencja Wywiadu,

Centralne Biuro Antykorupcyjne,

Straż Graniczna,

Służba Ochrony Państwa,

Państwowa Straż Pożarna,

Służba Więzienna,

Straż Marszałkowska,

Krajowa Administracja Skarbowa,

jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, niewchodzące w skład Sił Zbrojnych,

terenowe organy administracji rządowej,

instytucje państwowe,

organy samorządu terytorialnego.

Jak odbywa się powołanie SUV-a do wojska?

Powołanie samochodu do służby rządzi się szeregiem zasad. Najważniejsze z nich przypominamy w punktach poniżej.