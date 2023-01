Taniec na drodze. Łopata mogła spowodować wypadek [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

O tym, że należy właściwie zabezpieczać przewożony ładunek powinien pamiętać każdy kierowca. Jeśli tego nie zrobi może dojść do groźnych sytuacji jak na filmie poniżej:

Do sytuacji doszło 18 stycznia tego roku w godzinach porannych, na trasie S19 w stronę Rzeszowa. Jak widać na nagraniu ruch nie jest duży, co jak się później okazuje pomogło kierowcy w niebezpiecznej sytuacji.

Podczas wymijania pojazdu ciężarowego, auto najprawdopodobniej służb oczyszczania wykonywało ten sam manewr. Sytuacja jak każda inna, ale tym razem okazała się niebezpieczna. Otóż osoba prowadząca auto dostawcze źle zabezpieczyła ładunek znajdujący się na nim.

Autor nagrania w pewnym momencie został zmuszony do szybkiej reakcji kierownicą, gdy w jego stronę zaczęła lecieć łopata, która wyleciała z wcześniej wspomnianego auta. W efekcie pojazd wpadł w poślizg.

Całe szczęście, że kierowca ciężarówki zobaczył co się dzieje, a sam autor znajdował się w takim miejscu jezdni i miał takie umiejętności, że udało mu się wyprowadzić swój samochód z niebezpieczeństwa. W pewnym momencie można było przypuszczać, że uderzy w bariery ochronne.

Kierowca auta dostawczego, z którego wypadła łopata po prostu odjechał. Najwyraźniej nie zauważył tego co się stało.

W Polsce za źle zabezpieczony ładunek grozi mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Jednak w przypadku skierowania sprawy do sądu grozi grzywna w wysokości 3000 zł lub nagana. Oczywiście w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku lub uszkodzenia drogi wtedy konsekwencje są poważniejsze.