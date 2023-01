Dacia wbija szpilę w BMW i wyśmiewa subskrypcję podgrzewanych foteli. Oto, co proponuje

Coraz więcej producentów decyduje się na wprowadzenie wykupu różnorakich opcji w formie subskrypcji. Niedawno głośno było o Mercedesie, który planuje w swoich elektrycznych modelach oferować pakiet zwiększający moc. Klienci będą mogli się nim cieszyć przez rok i to po wpłacaniu ok. 1200 dol. Nie będzie się to jednak wiązało z wizytą w serwisie i jakimiś mechanicznymi poprawkami, a tylko zdalnym odblokowaniem potencjału pojazdu przez pracownika pracującego przy biurku gdzieś w centrali marki.

Ostatnio także BMW popisało się podobną praktyką. Klienci z Korei Południowej chcąc korzystać z podgrzewanych siedzeń, muszą wykupić stosowną subskrypcję. Tego typu działania rodzą duży sprzeciw klientów, którzy nie mają zamiaru płacić za coś, za co już wyłożyli pieniądze w chwili zakupu auta. Krytyka płynie nie tylko ze strony kierowców, ale także innych producentów. Jednym z nich jest Dacia, która w zabawny sposób zakpiła z Bawarczyków.

Odział marki w Wielkiej Brytanii postanowił rozdać kierowcom termofory, które określił mianem Heated Seat Saviours. Jak twierdzi Dacia, zapewnią one kierowcom ciepło w chłodne zimowe dni, a co najlepsze, nie jest wymagana żadna subskrypcja.

Jak twierdzi dyrektor Dacii na Wielką Brytanię, Luke Broad, akcja ta, mimo iż zabawna, pokazuje niezbyt wesoły kierunek, w którym zmierza motoryzacja - "Proszenie kogoś o dodatkową opłatę za aktywację fabrycznie montowanego wyposażenia z pewnością nie jest zabawne".

Nowe Porsche ma 1000 KM, a Niemcy... poczucie humoru. Spójrzcie na jego znaczek

Termofory będą dostępne u niektórych dealerów Dacii w Wielkiej Brytanii, jednak ich ilość będzie ograniczona. Co ciekawe, będą dostępne nie tylko dla klientów marki, ale wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza pokrzywdzonych kierowców BMW.

