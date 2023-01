Wszyscy mają to w samochodzie, ale nie wszyscy o tym wiedzą

Więcej ciekawostek z europejskiego rynku motoryzacyjnego znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Unia Europejska systematycznie aktualizuje listę wyposażenia fabrycznie nowych pojazdów. Lata temu pojawił się na niej ABS, później ESP. Teraz włodarze UE idą w kierunku bezpieczeństwa. Obowiązkowe stają się systemy wspomagające kierowcę. Nietypowy krok został jednak wykonany w lipcu 2022 roku. To wtedy standard został uzupełniony o rejestrator danych przejazdu, czyli tzw. czarną skrzynkę.

Czy czarna skrzynka będzie "donosić" na kierowców policji?

W tym punkcie informacja może się okazać niezbyt wesoła. Powód? Bo montaż czarnej skrzynki w czystej teorii mógłby prowadzić do tego, że kierowca w razie przekroczenia prędkości zostanie zadenuncjowany przez własne auto i otrzyma mandat pocztą. Całe szczęście nie ma takiej możliwości i to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że do odczytania danych z czarnej skrzynki, konieczne jest fizyczne połączenie z jej portem. Nie da się ściągnąć danych zdalnie. Po drugie dlatego, że czarna skrzynka zapisze dane zarejestrowane bezpośrednio przed zdarzeniem drogowym.

Skąd pomysł na czarną skrzynkę w samochodzie?

Skoro czarna skrzynka nie będzie odpowiadać za tropienie i karanie wykroczeń, czemu tak właściwie ma być montowana? Odpowiedzi mogą być dwie. Po pierwsze pomogą one w wyjaśnieniu przyczyn konkretnego zdarzenia drogowego. Odczyty mogą zadecydować o winie lub niewinności kierującego. Po drugie dane pozwolą lepiej poznać generalną typologię powstawania wypadków.

Obowiązek montowania czarnych skrzynek w samochodach przez producentów pojawił się w lipcu 2022 roku. To jednak nie oznacza, że każdy model opuszczający salon sprzedaży po tej dacie, moduł posiadać musi. Obowiązek dotyczy w pierwszej kolejności samochodów, które po tej dacie były homologowane do sprzedaży. Odnosi się zatem do nowych modeli wprowadzanych na rynek i liftingów. Nie dotyczy pojazdów, które bez zmian były sprzedawane także przed lipcem.

Lista danych, które zapisuje czarna skrzynka w samochodzie

Czarna skrzynka w samochodzie będzie rejestrować szereg parametrów jazdy. Tyle że zapisze każdy z nich w odstępie czasowym wynoszącym 5 sekund od momentu kolizji czy wypadku. Jakie dane znajdą się w jej pamięci? Oto lista: