Sto nowych radiowozów jednej marki. Policja na auta wyda prawie 20 mln zł

Policja poszukująca nowych pojazdów służbowych w przetargu wybrała dostawcę oznakowanych radiowozów, które trafią do garnizonów w całej Polsce. Jak dowiedział się dziennik.pl, 100 pojazdów za niemal 20 mln złotych dostarczy diler Skody z Lublina - CRH Żagiel Auto, który przygotował najlepszą ofertę. Zwyciężyły modele Scala i Superb. Przygotowane do służby radiowozy wyjadą na drogi w przyszłym roku. Auta mają zostać dostarczone do końca października 2023 roku.

Pierwsze z zamówionych aut jest kompaktem pozycjonowanym w segmencie C. Choć w ostatnich latach policja, poszukując aut klasy średniej, zwykle wybierała Kię Ceed, Hyundaia i30 czy Opla Astrę, tym razem postawiła na Skodę Scalę. Jak donosi dziennik.pl, lubelski diler zaoferował dostarczenie 83 sztuk modelu Scala za około 13,9 mln zł (policja miała przygotowaną kwotę 15,5 mln zł). Do napędu posłuży turbodoładowany silnik benzynowy 1.5 TSI o mocy 150 KM i 250 Nm, połączony z automatyczną skrzynią DSG. Taka Scala od 0 do 100 km/h przyspiesza w 8,2 s.

Większym samochodem segmentu D, który zgodnie z wytycznymi w zamówieniu będzie wyposażony w napęd na cztery koła, jest Skoda Superb. Policja kupuje 17 takich samochodów z nadwoziem liftback, które lubelski diler zobowiązał się dostarczyć w cenie 4,4 mln zł (policja dysponowała budżetem 4,6 mln zł). Pod maskę trafi turbodoładowany silnik benzynowy 2.0 TSI o mocy 272 KM i 400 Nm. Motor zespolony z automatem DSG i napędem 4x4 zapewnia bardzo dobre osiągi. Superb w takiej specyfikacji od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,3 s, a prędkość maksymalna wynosi 250 km/h.

Wszystkie radiowozy zostaną oznakowane nowym standardem. Srebrno-niebieskie barwy przemieszane z żółto-zielonym fluorescencyjnym kolorem to nowość w polskiej policji. Radykalne zmiany w oznakowaniu oraz oświetleniu uprzywilejowanych radiowozów (30 świateł LED zamiast 10), uzasadnione są lepszą widocznością niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych. Nowe barwy to również zdecydowanie łatwiejsza identyfikacja radiowozu.

